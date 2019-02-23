“電子書包”讓誰歡喜讓誰憂

中評社北京2月23日電／本報昨日刊發報道《近視發病率趨向低齡化，近視程度也在加深——“小眼鏡”為啥越來越多》，引發讀者強烈反響。



文章見報後，記者接到杭州綠城育華學校初中部學生家長的來電。他們表示，已經關注到文中所提及的《浙江省教育廳等九部門關於全面加強兒童青少年近視防控工作的意見（徵求意見稿）》，尤其對“教學和布置作業不依賴電子產品，嚴禁使用APP布置作業”這一提法表示贊同，迫切希望意見盡快落地。他們透露：除了作文，學校寒假作業全部要求學生在平板電腦上完成，對孩子用眼健康造成影響。



記者隨後對家長、學校和教育部門開展調查，詳細了解情況。



孩子驚訝：



紙質作業本“消失”了



王女士和李女士均為杭州綠城育華學校初中部學生的家長。



“得知寒假居然沒有作業本了，孩子和我一樣驚訝。”王女士陳述，在剛剛過去的寒假，她的孩子需完成語文、數學、英語、科學、文綜五門課程的作業。其中，除語文作文為紙質作業，其餘全部需通過平板電腦上的APP完成。她估算，每個科目的10餘道習題，平均需花費孩子20分鐘時間。也即孩子每天需花費超過1個小時的時間，用於在平板電腦上做寒假作業。王女士說，不只寒假，平常學校也要求孩子使用平板電腦做作業。



目前，“近視不可逆”已成為醫療界的共識。溫州醫科大學生物醫學大數據研究所副所長徐良德告訴記者：“長時間緊盯屏幕，眨眼次數會減少，再加上移動設備顯示屏面積、字符都較小，必須近距離觀看，很容易傷及視力，加速近視形成。”他表示，青少年每天使用電子產品學習時間以不超過1小時為宜，3歲以下孩子盡量不接觸電子產品。使用電子產品學習時，每使用20分鐘應放鬆遠眺15分鐘。



眼科專家的分析更讓家長擔憂。李女士反映：“從去年9月入學到現在，短短半年多時間，孩子的近視程度已經從輕度變成了中度。”雖然孩子按照醫生指導佩戴了OK鏡，但近視度數還是在繼續加深，而孩子所在班上的大部分同學也都受到近視的困擾。



家長憂心：



孩子經常抱怨眼睛疼



據了解，杭州綠城育華學校初中部學生做寒假作業和日常習題所用的電子設備，叫做“電子書包”。在孩子收到的新生入學手册上，明確標明家長須購買該產品。什麼是“電子書包”？兩位家長表示，在購買之前並沒有收到校方的詳細解釋。



“開學後我們匯了3000多元錢，到一個名為‘浙江學海教育科技有限公司’的賬戶購買。直到我們收到一台加載了學習軟件的平板電腦，才知道孩子許多課後作業需要在上面完成。傳統紙質作業被取代了。”李女士說。