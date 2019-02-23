中評社北京2月23日電／2月15日，團寧夏區委舉辦機關黨務工作培訓專題講座，區直機關工委督查調研部調研員吳學清，圍繞“強黨性 抓基礎 提升支部工作水平”主題進行講解。團寧夏區委班子成員、各黨支部書記及全體黨員幹部參加培訓。



吳學清以《中國共產黨支部工作條例（實行）》《“三強九嚴”工程基本要求》和《機關基層黨支部規範化建設基本標準》為依據，理論與實踐相結合，從“三會一課”、支部換屆改選、發展黨員、談心談話、組織生活會、黨費收繳等具體問題入手，詳細講解了支委會和黨小組的設置，黨員大會、支委會和黨小組會的準備與召開，黨課的準備與講授，支部換屆選舉工作的開展及注意事項，發展黨員的條件、要求、程序及注意事項，談心談話的內容和方法，組織生活會和民主評議黨員的準備與舉行方式，黨費收繳的政治意義和方法等內容。講解內容豐富、清晰易懂、實用性強，為團寧夏區委機關黨建工作傳經送寶、指點迷津。



團區委黨組書記、書記王偉強調，在春節後的第一周舉辦培訓班，充分說明黨建工作十分重要，團區委黨組對抓黨建工作高度重視，要下定決心、下大力氣狠抓機關黨建工作。



王偉要求機關全體黨員幹部要認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨章黨規，充分認識抓機關黨建工作的重要性和緊迫性，清醒認識團區委機關黨建工作與自治區黨委和區直機關工委要求之間存在的差距，自覺提高政治站位，繼續堅持問題導向，以自我革命的勇氣，下定決心，下大力氣，狠抓機關黨建工作；要以主人翁精神，積極參加支部工作和活動，主動為支部獻策出力，貢獻智慧和力量。各黨支部書記要立足本支部和黨員實際，主動查找差距，主動發現問題，研究並採取得力措施加以糾治和改進，團結和帶領全體黨員，齊心協力促進機關黨建工作提質量、上水平。



（來源：中國青年網）