南京銀行債券業務屢現風波高管被查

中評社北京2月23日電／南京銀行債券利息收入從2007年的9.65億元飈升到2017年的95.5億元，10年間累計增長接近9倍。



日前，南京銀行（601009.SH）公告稱，該行資產管理業務中心總經理戴娟、資金運營中心副總經理董文昭、投資機構鑫元基金副總經理李雁因個人原因，不能正常履職，該行已指定專人負責三人的工作。



第一財經記者獲得的信息顯示，戴娟、董文昭、李雁三人之間可能存在交集。早在2008年，由南京銀行承銷的一只次級債，戴娟、李雁即同為披露的聯繫人。而南京銀行資金運營中心，主要業務之一是債券承銷。



截至目前，戴娟等人被查原因尚未可知。2月19日，有消息稱戴娟因債市案件被查。而債券承銷、交易、投資也是南京銀行的優勢業務，僅債券利息收入，就從2007年的9.65億元飈升到2017年的95.5億元，10年間累計增長接近9倍。



隨著債券業務的迅猛發展，南京銀行的債券承銷、債券基金代銷最近幾年曾多次捲入風波，2015年其代銷的債券基金還遭遇了投資者維權。



債券承銷中的“搭檔”



南京銀行在公告中稱，戴娟、李雁、董文昭前述情形，不涉及該行及鑫元基金當前業務。根據媒體此前報道，戴娟失聯可能與早前債券違規交易有關。



第一財經記者未能獲得三人的詳細履歷，可查資料顯示，戴娟、李雁至少在2008年前後就已進入南京銀行，從事債券相關工作。戴娟在南京銀行歷任資金運營中心總經理、金融市場部總經理，曾同時兼任資產管理部總經理。根據公開信息，2010年1月，戴娟曾以南京銀行金融市場部總經理的身份接受媒體採訪，介紹該行債券業務情況。但到了2015年初戴娟參加公開活動時，職務已經變為該行資產管理部總經理。



資料顯示，李雁1994年7月至1997年5月任職於南京信聯證券計劃財務部；1997年5月加入南京城市合作銀行，即後來的南京銀行，從事資金交易及結算工作；2013年10月到2016年3月，擔任南京銀行資產管理部、金融同業部副總經理；2016年4月加入鑫元基金，任副總經理，分管公司的基金銷售部和市場營銷部。



雖然工作崗位變動，但戴娟與李雁、董文昭可能仍然存在交集。資料顯示，早在10多年前，戴娟、李雁就曾在債券承銷中合作。2008年8月，總部同在南京的江蘇銀行首次發行總額20億元的次級債，擔任主承銷商的南京銀行披露的聯繫人即為戴娟、李雁。



南京銀行披露數據顯示，2017年，該行共發行5045款理財產品，銷售額達到6441.32億元，同比增長8.54%，全年資管產品存續規模同比增長9.64%。2018年上半年，發行理財產品2469款，銷售額3490.78億元。



2017年，經上海銀監局批准開業，南京銀行資金運營中心實現獨立持牌經營，主要業務之一是債券承銷。公開披露數據顯示，2017年，南京銀行資金運營中心承銷債券規模合計1822.46億元，2018年上半年共承銷利率債1175.9億元。



債券業務多次捲入風波



作為傳統優勢業務，南京銀行的債券業務由於起步較早，交易市場占有率高，並向市場輸送了不少人才，在國內債券市場，南京銀行有債市“黃埔軍校”之稱。



年報數據顯示，早在2007年，南京銀行的債券結算量就已達到1.14萬億元，其中代理結算4006億元，位居全國商業銀行之首。當時，該行資產規模尚不足800億元。



隨著規模的不斷增長，債券承銷、投資、交易等業務成為南京銀行的主要收入來源。以承銷業務為例，2007年，該行手續費及傭金收入共計只有7863萬元。而到了2013年，其債券承銷收入達到1.27億元，並稱持續增長到2017年的9.01億元。



相對於承銷收入，債券投資對南京銀行的收入、利潤貢獻更大。年報數據顯示，2007年，南京銀行債券利息收入為9.65億元。同期，該行營業收入只有約19.3億元，債券利息收入占比高達50%。



而到了2017年，南京銀行債券利息收入已經高達95.5億元左右，在同期248.4億元營業收入中的占比雖然有所下降，但仍然達到38%以上。10年間累計增長接近9倍，年均增長率高達90%左右。



南京銀行承銷的債券部分發生過違約風險。包括2012年承銷的江蘇省宿遷市2012年度第一期中小企業集合票據，發行總金額1億元，發行利率為6.2%，發行期限為3年，兌付日為2015年12月4日。該票據到期後，發行人之一的江蘇綠陵潤發化工有限公司停工停產，未能按時償還5310萬元到期本息，後來由擔保人江蘇信用再擔保有限公司代償。



南京銀行代銷的基金產品曾捲入維權風波。2016年3月21日，江蘇證監局採取行政監管措施，責令南京銀行改正。根據江蘇證監局相關文件，南京銀行部分支行基金宣傳存在違規，3家支行銷售人員銷售鑫元半年定期開放債券基金時，用了未在該局備案且內容標注有“半年絕對回報13%”字樣的資料；部分支行製作並向部分客戶發送了未備案的宣傳短信。此外，該行未在2013年、2014年結束一個季度內，完成上年度基金銷售業務的監察稽核報告，另有2項關於基金銷售的管理制度未向監管報備，且存在基金銷售業務規範執行不到位的情形。



值得注意的是，上述票據、債券基金的承銷、代銷時間分別是在戴娟負責南京銀行債券、資產管理業務期間發生。



來源：第一財經