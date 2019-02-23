1月70個大中城市房價趨穩

中評社北京2月23日電／22日，國家統計局公布的“2019年1月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況”顯示，在“因地制宜、因城施策”的調控原則指導下，1月份各線城市商品住宅銷售價格總體平穩，其中環比房價基本保持穩定，同比房價漲幅則有所擴大。



在“房住不炒”的主基調下，各地房地產調控凸顯“一城一策”特征。



一二線城市新房價格環比微漲，三線城市漲幅持續回落



從環比來看，2019年1月份，新建商品住宅價格環比上漲的城市數量達到58個，較上月少1個，最高增幅為大理的2.0%；下跌的城市有8個，與上月持平，最大跌幅為岳陽和惠州的0.4%；4個城市持平。



國家統計局城市司高級統計師劉建偉解讀稱，1月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.4%，漲幅比上月回落0.9個百分點。其中，北上廣微漲，深圳微跌。二手住宅銷售價格則下跌0.1%，北廣深微跌，上海持平。



31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.7%，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格由升轉降，下降0.1%。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別上漲0.6%和0.2%，漲幅均比上月回落0.1個百分點。



記者春節前夕走訪各地樓市發現，1月樓市已提前進入“假期模式”，隨著農曆新年臨近，成交氣氛逐漸轉淡。據中原地產統計，1月份上海新樓盤開盤當日簽約均未過百套。



中原地產市場分析師盧文曦表示，春節前後是傳統淡季，開發商推盤減少，二手房市場上的買家也不積極。因此，房價統計數據基本延續了上個月的走勢，體現出“穩”的特征。



二三線城市新房價格同比漲幅擴大



從同比來看，2019年1月份新建商品住宅價格同比上漲的城市有68個，比上月少1個；其中，西安、呼和浩特、海口和大理分別以23.5%、22.6%、20.7%和20.3%的同比漲幅領漲全國。70個城市中，僅廈門和深圳分別同比下降0.3%和0.1%。



國家統計局數據顯示，1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲3.3%，漲幅比上年同月擴大0.5個百分點；二三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別上漲11.6%和11.0%，漲幅比上年同月分別擴大0.3和0.2個百分點。



在易居智庫研究總監嚴躍進看來，新建商品住宅同比房價指數仍處高位，且增幅持續擴大，跟過去幾個月環比增幅數據相對偏高密不可分。“2018年底部分城市高價樓盤密集入市，在1月份集中辦理網簽推升了當月的價格數據。”



中原地產首席分析師張大偉認為，房價上漲較快的區域仍集中於二三線城市。在同比漲幅位居全國前列的城市中，西安、海口、呼和浩特、貴陽、大理、徐州、秦皇島、丹東、昆明、濟南、三亞和石家莊等二三線城市自2018年9月以來輪流領漲。



房地產調控凸顯“一城一策”



據中國指數研究院統計，1月份各地出台總計15次房地產調控政策，內容上呈現差異化，“一城一策”的特點凸顯。



例如，福建、河南、安徽三省，以及長沙、杭州、寧波、成都和武漢等城市明確提出將按“一城一策”原則制定有針對性的樓市調控政策。從各地近期陸續公布的2019年棚改計劃來看，未來亦將針對商品房庫存不足、房價上漲壓力大的市縣，因地制宜調整貨幣化安置政策。



在2019年初的各地“兩會”上，大多數省、自治區均明確提及“穩地價、穩房價、穩預期”的調控目標。一些地區還因城施策調降了人才引進的落戶門檻。



張大偉認為， 2019年房地產調控的政策主基調依然是從嚴，各地在“一城一策”原則指導下，將提高政策靈活性，同時堅持“房住不炒”的定位。



國家統計局城市司高級統計師劉建偉認為，各地繼續堅持因地制宜、因城施策，把穩地價、穩房價、穩預期的責任落到實處，將促進房地產市場平穩健康發展。



（來源：新華網）