科創板落地又近一步！多地後備企業名單初定

中評社北京2月23日電／日前，為期三周的科創板規則徵求意見期正式截止。中國證監會關於科創板的徵求意見通知《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》及《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》也將於本月28日結束。至此，距離科創板的正式落地又近了一步。



為了備戰科創板，不光基金、券商等機構積極備戰，各省市也在“摩拳擦掌”做最後的準備工作，部分地方甚至已初步敲定後備企業名單。



多地後備企業名單曝光



據多家媒體報道，今年春節過後，上交所已經在北京、上海、深圳、成都等多地召開了設立科創板並試點註冊制配套規則相關的座談會，其中不乏有創投機構的專門會議。



隨著科創板徵求意見截止期的臨近，地方政府對於科創板的摸排腳步漸近尾聲，部分地方甚至抓緊確定首批登陸科創板的名單。



日前，有媒體曝出江西省將確保南昌金達萊成為首批科創板上市企業。



同時有消息稱，湖北省已經從上交所回訪的5家企業中篩選確定了2家作為儲備項目。



貴州市證監局楊光局長親自帶隊調研兩家擬在科創板上市的企業——貴州白山雲科技股份有限公司、貴州航宇科技發展股份有限公司。



北京市海淀區建立科創板潛力企業評級與篩選平台，截至目前，已篩選出31家有意願、具備上市條件或已在證監會排隊的企業。



地方“真金白銀”砸向科創板



多地在摸底轄區科創企業的同時，一些地方還出台了鼓勵政策。



安徽省成為率先對登陸科創板上市的企業給予獎勵的省份，提出“對在科創板等境內外證券交易所首發上市民營企業，省級財政分階段給予獎勵200萬元。”



濟南緊隨其後，出台《濟南市加快現代金融產業發展若干扶持政策》，對於上交所科創板上市的企業獎勵600萬元，根據濟南的扶持政策統計，企業實現上市後，最高可得補助980萬。



南京則發布2019年市委一號文件《關於深化創新名城建設提升創新首位度的若干政策措施》，提出將充分利用上海科創板，打造瞪羚企業等一批高成長性企業，對在科創板上市的企業，一次性給予300萬元資助。



廣州市科技創新委員會下發《加快推進創新企業在上海證券交易所科創板和香港交易所上市行動方案》，力爭2020年，廣州全市科技創新企業在上海證券交易所科創板上市數量位居全國前列。上述方案明確，對在科創板和香港交易所的科技創新企業，在申報科技計劃項目、科技創新平台建設和申請享受各項普惠性財稅支持政策時給予重點支持。



科創板成地方兩會“熱詞”



中新經緯客戶端梳理發現，多省份將科創板寫入今年地方政府工作報告中。



作為科創板的主戰場，上海市在今年地方政府工作報告明確，全力支持、全面配合設立科創板並試點註冊制的方案制訂和落地，培育優質上市資源，優化金融生態環境，進一步加強金融中心和科技創新中心聯動發展。



江西省政府工作報告指出，增強微觀主體活力，健全實體經濟成長扶持機制，深入實施“轉企升規”工程，開展獨角獸企業、瞪羚企業培育行動，推進企業上市“映山紅行動”，積極跟進科創板上市工作。



浙江省政府工作報告提出，要加快市場主體升級。深入實施鳳凰行動，制定支持科創企業上市行動方案。實施雄鷹行動，支持一批本土跨國公司加快發展。實施雛鷹行動，引導企業走“專精特新”發展之路。培育壯大一批獨角獸企業。



科創板為何如此受重視？在中國投資協會副會長、創投委員長沈志群看來，科創板的設立是我國創投行業非常關注的一件大事，不僅對於推動科技創新、實施創新性高質量發展的國家戰略具有重大意義，而且對於創業投資行業的持續發展同樣有現實意義。



（中新經緯）