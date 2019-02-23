日本探測器降落小行星“龍宮”開啟探“寶”歷程

中評社北京2月23日電／日本探測器隼鳥2號22日成功降落在距地球大約3億公里的小行星“龍宮”表面並作短暫停留。隼鳥2號旨在收集樣本，探尋生命起源奧秘。



【探秘】



日本宇宙航空研究開發機構說，收到隼鳥2號信號，顯示它成功降落在“龍宮”表面，但確認探測器是否成功采集到小行星樣本需要數天。



地面控制中心的網絡直播顯示，數十名研究人員緊盯降落前的數據，收到探測器傳回的降落信號後爆發掌聲。



共同社報道，依照設計，隼鳥2號著陸時，會從一個伸出探測器主體的圓柱形容器頂端發射彈丸，在小行星地表形成撞擊坑，以便采集地表以下樣本。日本宇宙航空研究開發機構確認彈丸已發射。



隼鳥2號質量大約600千克，大小相當於一個大冰箱。



“龍宮”是一顆直徑大約900米的陀螺形小行星，繞日飛行周期為16個月。研究人員計劃對“龍宮”作3次樣本采集。他們相信，這顆小行星內部的水和有機物接近大約46億年前地球誕生時的狀態。



研究人員希望，隼鳥2號采集到的樣本能被送回地球作分析，以便人們更好了解太陽系形成和生命起源。法新社報道，研究人員希望借樣本解答多個關聯宇宙和生命起源的問題，如“地球生命是否源於外太空元素”。



“龍宮”得名於日本童話故事，指漁夫浦島太郎找到藏寶箱的海底龍宮。