中緬經濟走廊建設取得積極成效

圖片來源網絡 中評社北京2月23日電／簽署諒解備忘錄、啟動中緬經濟走廊合作規劃編制、推動仰光產業新城等一批項目取得階段性進展……記者從第二屆中緬經濟走廊論壇上獲悉，去年以來，中國國家發展改革委與緬甸計劃與財政部密切合作，會同兩國有關單位，扎實推進中緬經濟走廊建設，取得了積極成效。



國家發改委副秘書長蘇偉22日在雲南昆明舉辦的論壇上說，近期中緬雙方在中緬經濟走廊框架下，共同推動仰光產業新城、皎漂經濟特區、中緬鐵路等重大合作項目取得重要階段性進展。21日，雙方召開走廊聯合委員會第二次會議，就推動在今年4月“一帶一路”國際合作高峰論壇期間形成務實合作成果進行探討，達成了更多共識。



蘇偉說，中方願意充分利用自身資金、技術、產能和市場等方面的優勢，助力緬甸經濟發展，願與緬方加強經濟管理經驗互鑒和人員培訓交流，共同推動中緬經濟走廊建設，為中緬兩國可持續發展提供動力。



緬甸計劃與財政部常務秘書吳吞吞乃說，去年10月，中緬簽署了木姐－曼德勒鐵路項目可行性研究備忘錄，相關工作已陸續開展；11月簽署的皎漂深水港項目框架協議，標誌著雙方合作進入新的階段，該項目對改善地區互聯互通、促進當地經濟增長和增進中緬友好關係將發揮重要作用。



雲南與緬甸接壤，是中緬經濟走廊的重要參與者，目前雲南省正積極配合有關方面制定走廊總體規劃和專項規劃，不斷加強交通等基礎設施建設。中緬鐵路昆明至大理段已開通運營，大理至瑞麗段正加快建設；昆明開通了與仰光、內比都、曼德勒的航線，芒市與曼德勒的航線已於上月開通；中緬油氣管道投運良好，邊境地區與緬方實現電力聯網，電信運營網絡成功對接。



本屆論壇由中國國家發展改革委、雲南省政府、緬甸計劃與財政部共同主辦，旨在為兩國政府有關部門、企業、金融機構、行業協會等，探討推動兩國在發展規劃、產能與投資、交通、能源等領域的對接合作提供平台。



（新華網）