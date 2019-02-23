中烏聯合考古成果展亮相塔什干

中評社北京2月23日電／中烏聯合考古成果展22日在烏茲別克斯坦首都塔什干國家歷史博物館開幕。陳列廳內擺放了大小80件中烏聯合考古隊在撒馬爾罕市附近的薩扎幹遺址和拜鬆市附近的拉巴特遺址發掘的文物，吸引眾多當地人駐足觀看。



公元前2世紀，古代月氏人在匈奴的持續軍事打擊下，殘部被迫西遷。漢武帝派張騫出使西域尋找大月氏共擊匈奴，最終開辟了從中國通往西域的絲綢之路。但長期以來月氏的考古學文化遺存沒有得到確認，月氏與大夏（巴克特裡亞）、貴霜、粟特等古代國家和人群的關係也難以定論。



為了尋找古代月氏人的考古學文化，中烏兩國考古學家自2009年起在烏境內西天山地區開展聯合考古調查、發掘與研究。2018年6月，中烏聯合考古隊在烏舉行工作會議，對考古階段性成果進行了匯報和研討。



西北大學絲綢之路研究院首席考古學家王建新說，這次展出的陶瓷、裝飾品等文物都是中烏聯合考古工作取得的階段性成果，這些文物初步確認了古代康居和古代月氏的考古學文化遺存，考古成果豐富了對古絲綢之路文化遺產的認知。



烏茲別克斯坦科學院考古研究所高級研究員貝克穆拉多夫說，“一帶一路”倡議的重要任務就是恢復沿線各國之間的經濟和文化聯繫，烏中聯合考古將進一步加強兩國人民之間人文交流，為烏中友誼作出新的貢獻。



（來源：新華網）