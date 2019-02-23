“保鏢門”報告讓馬克龍雪上加霜

中評社北京2月23日電／經過長達6個月的調查聽證，法國參議院調查委員會20日公布對總統馬克龍“保鏢門”事件的調查報告。該報告不僅要求檢察院對該事件的主角、馬克龍的私人保鏢貝納拉提出起訴，同時要求司法機關介入並判定馬克龍的多名親信聽證時是否作了偽證。



雖然愛麗舍宮尚未對此進行正式回應，但執政黨迅速展開反擊。21日，法國總理菲利普批評參議院有關“保鏢門”的調查違反“三權分立”原則，調查報告“並不公正，政治色彩強烈”。



據悉，愛麗舍宮將很快對報告中所列出的建議做出回應，但不會對報告內容予以置評。目前，持續3個月的“黃馬甲”運動已經讓馬克龍疲於應付，“保鏢門”的不斷發酵更讓其雪上加霜。



貝納拉影響到總統安全？



去年7月18日，法國《世界報》公開了一段法國“五一”勞動節遊行期間在巴黎一廣場拍攝的視頻。視頻顯示，貝納拉正戴著警察頭盔毆打示威者。然而，當天休假的貝納拉並非在執勤，而是先前提出申請，要求以觀察者的身份，旁觀示威遊行的執法情況。因此這一視頻引起巨大爭議。



隨後，貝納拉因“聚眾暴力”“非法佩戴公權機關徽章”“非法攜帶B類武器”等罪名被檢方公訴。



未曾想到，貝納拉打人事件只是揭開了醜聞的序幕。今年年初，法國媒體相繼爆出貝納拉非法使用外交護照，甚至在職期間與兩名俄羅斯商人簽訂總價約220萬歐元的安保合同。法國媒體更是將貝納拉與其好友克拉茲的私下錄音公之於眾，兩人在錄音中提到該合同可能引發司法糾紛。