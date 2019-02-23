瀾湄合作為柬埔寨發展注入新動力

中評社北京2月23日電／ ■瀾湄合作機制不僅搭建起中國與瀾湄區域國家互利合作的平台和相互溝通交流的橋梁，也為推進“一帶一路”建設項目起到了重要的積極作用。



■瀾湄合作專項基金柬埔寨首批16個項目於2017年12月簽署，共獲得730萬美元資金。加上此次簽約的19個新項目，柬埔寨獲批的瀾湄合作專項基金項目達到35個。



瀾湄合作專項基金柬埔寨新一批項目簽約儀式日前在柬埔寨外交部舉行，中國駐柬埔寨大使王文天和柬埔寨副首相、國務兼外交國際合作部大臣布拉索昆代表雙方簽字。據了解，此次簽約的19個柬埔寨項目共獲得766萬美元資金，涵蓋了教育、旅遊、扶貧、環保等多個領域。



瀾湄合作是瀾滄江—湄公河沿岸的中國、柬埔寨、泰國、老撾、緬甸、越南六國共同創建的新型次區域合作機制。中方2016年在瀾湄合作首次領導人會議上提出設立瀾湄合作專項基金，在5年內提供3億美元支持瀾湄六國提出的中小型合作項目。瀾湄合作專項基金柬埔寨首批16個項目於2017年12月簽署，共獲得730萬美元資金。加上此次簽約的19個新項目，柬埔寨獲批的瀾湄合作專項基金項目達到35個。



王文天表示，自成立以來，瀾湄合作機制在次區域合作中的影響日漸擴大，受到各方廣泛矚目。柬方對瀾湄合作的積極態度有助於瀾湄合作專項基金項目的順利實施，必將在教育、健康、旅遊等諸多領域為柬埔寨人民帶來巨大益處。布拉索昆對中國的支持表示感謝，他說：“新項目簽約證明了瀾湄合作不斷發展的勢頭，這些項目提供了合作機會，也帶來了實實在在的成果，改善了人們的生活。”