拒絕巴基斯坦選手入境參賽　印度受處罰

中評社北京2月23日電／國際奧林匹克委員會21日宣布暫停與印度討論任何可能的奧運賽事申辦意向，緣由是印方在印控克什米爾爆炸襲擊發生後，拒絕給原本要到首都新德里參加一場東京奧運會資格賽的巴基斯坦射擊運動員發簽證。



兩名巴基斯坦運動員原定本周末參加射擊世界杯新德里站25米手槍速射比賽，連同一名巴方隨行體育官員被印方拒簽。按照國際射擊運動聯合會的說法，巴基斯坦運動員無法獲得印度簽證，緣於印控克什米爾地區發生汽車炸彈襲擊。



國際奧委會在一份聲明中說，印度拒絕給巴基斯坦代表團成員發簽證，有違《奧林匹克憲章》關於東道國不得歧視運動員或政治干預賽事的原則。國際奧委會與印度政府磋商，沒有能夠找到能讓巴方代表團及時入境的方案。



聲明說：“國際奧委會執行委員會決定暫停與印度奧委會和印度政府關於可能申請將來在印度舉辦比賽和奧運相關活動的一切討論。”



國際奧委會敦促所有國際體育聯合會今後不要在印度舉辦活動，不要授予印度任何比賽的主辦權，除非印度政府提供“明確的書面保證”，確保所有運動員能夠入境。



根據印度奧委會去年發布的願景計劃，印度打算申辦2026年青年奧運會、2030年亞洲運動會和2032年夏季奧運會。



“這對我們國家的體育競技事業是一大挫折，”印度奧委會秘書長拉吉夫·梅赫塔告訴路透社記者，“我們不斷與政府方面聯繫，試圖向他們解釋，說服他們給巴基斯坦射擊選手發簽證。這真是不幸。”