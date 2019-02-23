西班牙一米其林餐廳致29人食物中毒

中評社北京2月23日電／29人在西班牙東部城市巴倫西亞一家米其林餐廳用餐後出現食物中毒症狀，其中1人死亡。



死者是一名姓名沒有公開的46歲女性，17日凌晨去世。她與丈夫和兒子在這家名為Riff的餐廳用餐後都出現食物中毒症狀，丈夫和兒子症狀較輕。



當地衛生部門21日發表聲明：“除一名死者，其他感到不適的人症狀較輕——主要是嘔吐。”



衛生部門追蹤到2月13日至16日期間在Riff餐廳用餐的75人，確認其中29人食物中毒。食物安全官員18日到餐廳檢查，但是沒有發現明顯的致毒原因。西班牙國家毒物研究所工作人員取走了餐廳食物樣本用於分析。



一些媒體報道說，餐廳使用的一種蘑菇可能是致毒原因。巴倫西亞衛生部門發言人拒絕評論這種說法，說對食物的分析仍在進行。



餐廳老板兼主廚貝恩德·H·克內勒向去世者表示哀悼，並表示正在與當地衛生部門合作查找事件原因。



“我決定關閉餐廳，待知道準確原因並對員工和顧客的安全提供必要保障後再開放。”英國《衛報》援引克內勒的話報道。克內勒說，初步檢查顯示，餐廳符合必要的健康規定。



Riff餐廳是米其林一星餐廳。米其林美食指南這樣介紹它：菜肴具創新性……用最優質的、時令的當地食材烹飪。



（來源：新華網）