不確定仍多　宜多重資產配置

金融市場持續面臨諸多不確定性挑戰，包括英國無序脫歐風險猶存等。 中評社香港24日電／今年以來，多頭行情持續進行，股債市表現出色。然考量市場風險波動猶存，金融市場持續面臨諸多不確定性的挑戰，包括貿易衝突對實體經濟的影響、美國政府關門轉變為緊急狀態爭議、汽車關稅調查報告、英國脫歐、通脹走勢變化等等仍需密切留意。



利率期貨反映聯儲局此輪升息周期已經結束，升息進入尾聲階段市場波動度可能加大，目前全球景氣並沒有反轉向下，但景氣趨緩似乎已是市場共識，日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示，因全球央行態度轉趨鴿派、中美貿易談判持續進展，以及美國Q4財報不如預期悲觀，多數資產延續今年以來漲勢，股市大漲之後難免出現漲多拉回修正。



對投資者來說是充滿變數，或許也是充滿機會的一年，此時投資者更應側重波動管理及分散風險，投資操作上建議採多重資產配置來因應。



林邦傑指出，展望後勢，因中美貿易談判期限將於3月1日到期，雙方是否能達成具體協議以避免懲罰性稅率提高仍有變數，而美國兩黨對峙加劇、英國 無序脫歐風險猶存，加以全球經濟成長放緩威脅後續企業獲利增長，風險性資產漲勢將轉趨和緩，惟聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明轉趨鴿派且或將提前結束縮表、歐英央行調降經濟成長預測值而延後升息時點，主要央行謹慎態度將抑制下檔空間。



內地振經濟 利好新興市場



資產方面，聯儲局態度轉趨鴿派、近期美國經濟資料多不如預期，抑制美元指數上行空間，隨中國刺激政策成效逐漸顯現，新興貨幣有望持續反彈，新興市場資產，尤其係新興市場當地貨幣債券可關注。（日盛投信）



來源：香港文匯報