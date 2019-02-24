會計界倡港引入專利優惠稅

盧華基（中）認為，保護知識產權對大灣區發展成為全球創新中心相當重要。 中評社香港2月24日電／澳洲會計師公會大中華區分會會長盧華基22日於傳媒午宴表示，在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》下，區內各市的定位清晰，從而避免惡性競爭，並利用錯位發展帶來協同效應，而這將有利香港鞏固國際金融、航運、貿易中心的地位，提升國際競爭力並有助國家“一帶一路”戰略的發展，故他對《綱要》表示贊同及支持。為提升大灣區的競爭力與協助企業轉型升級，他建議政府應從企業與個人方面實施減稅。



建設知識產權中心



香港文匯報報道，首先，他表示保護知識產權對大灣區發展成為全球創新中心相當重要。因此，他期望政府會致力將香港建設成全球的知識產權中心。



為了達成這個目標，他建議香港政府可通過引入專利優惠稅制，令企業或個人從專利發明賺取的利潤中可享有更低的稅率。此外，他建議政府為在香港開發或註冊的知識產權提供稅務優惠。



冀大灣區“港人港稅”



另外，為鼓勵更多香港企業及人才進駐大灣區，他建議香港政府繼續與內地相關政府部門溝通，期望能爭取全職在大灣區內工作的香港人只需繳交15%的內地個人所得稅，藉以減少兩地在個人稅負上的差異，從而促進兩地人才的互動和交流。