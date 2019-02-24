美元跌幅放緩　澳元暫時橫行

中評社香港2月24日電／澳元上周四受制72.05美仙附近阻力後迅速遭遇沽壓，失守71美仙水平，在70.70美仙附近獲得較大支持後逐漸反彈，周五曾向上逼近71.20美仙水平。澳洲統計局本周四公佈1月份新增3.91萬個就業職位，好於12月份表現，失業率保持在5%水平，數據帶動澳元向上觸及72美仙水平。不過市場傳出澳洲煤炭向中國的出口可能遇到阻滯，澳元掉頭急跌至70.70美仙附近1周多以來低位，雖然澳洲總理及澳洲央行行長相繼發言淡化該項消息，但澳元依然未能作出明顯反彈，本周尾段大部分時間均窄幅處於70.80至71.20美仙之間，反映投資者頗為憂慮澳洲今年的經濟增長將遜於澳洲央行本月會議預期的3%水平。



澳洲通脹料低於目標中值



另一方面，澳洲零售銷售繼10月份與11月份分別按月上升0.3%及0.5%，澳洲統計局本月上旬公佈12月份零售銷售按月掉頭下跌0.4%，而澳洲央行在本周二公佈的2月份會議紀錄上重申家庭支出充滿不確定性，是央行下調今年經濟增長預測的原因之一，預示澳洲內需表現有下行風險，而央行行長Philip Lowe更於本月會議後翌日表示現階段澳元利率的升降機會均等，言論導致澳元匯價過去兩周多皆持續未能重上72美仙水平。



澳洲將於5月份舉行大選，而隨澳洲財長將率先在4月上旬公佈財政預算，不排除新預算將推出刺激經濟措施，以配合執政保守黨的大選活動，該因素可能對澳元匯價構成負面。隨澳洲央行在本月公佈的貨幣政策報告中，把今年的通脹預測下調至1.75%水平，加上12月份零售銷售轉弱，預期澳洲統計局4月24日公佈的首季消費者物價指數年率將依然低於央行2%至3%通脹目標範圍的中值水平。



美國繼12月份零售銷售大幅轉弱，本周四公佈的12月份核心耐用品訂單按月下跌0.7%，而11月份的數據更被向下修訂至下跌1%，顯著遜於市場預期，加上1月份成屋銷售按月下跌1.2%至494萬間逾3年來最低水平，按年亦有8.5%跌幅，數據不利美國第4季以及首季經濟表現，限制美元指數反彈幅度，有助減輕澳元的下行壓力。預料澳元將暫時上落於70.00至72.00美仙之間。



金價急回 走勢有下移壓力



周四紐約4月期金收報1，327.80美元，較上日下跌20.10美元。現貨金價本周四未能企穩1，340美元水平後回落，失守1，330美元水平後跌幅曾擴大至1，321美元水平，本周尾段大部分時間徘徊1，321至1，327美元之間。美國聯儲局公佈1月份會議紀錄之後，美國長債息率出現反彈走勢，加上美元指數跌幅放緩，引致金價逐漸回吐本周大部分升幅，走勢有下移壓力。預料現貨金價將反覆回軟至1，315美元水平。（馮強）



來源：香港文匯報