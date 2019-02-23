中評鏡頭：蔣介石三匹馬銅像　馬腳各不同

慈湖雕塑紀念公園裡面，蔣介石與藍馬，馬腳抬的是右腳。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月23日電（記者 黃文杰）政治大學校園後山蔣介石騎馬銅像遭學生鋸斷馬腳，涉案學生訴求是破除威權行動，為何要鋸斷馬腳？不知道，但是事件發生後，也讓外界留意，蔣介石到底有多少匹馬？光桃園大溪蔣介石就有三匹駿馬，有趣的是，每匹馬的抬腳位置也不完全相同。



政大蔣介石騎馬銅像遭學生鋸斷馬腳，涉案卻是台大城鄉所學生許哲榕，台大學生跑去政大破壞蔣介石銅像，毀損校園公物的行為，政大校方已向台大學生提出毀損罪告訴。



蔣介石與政大關係，是政大第一任校長也是永久名譽校長，校方為了紀念蔣介石，設立兩座銅像，一尊放在政大學生暱稱“總圖”的中正圖書館裡面，坐姿銅像，2018年1月5日第 197次校務會議中，決議遷移，



“政大野火陣線”於去年6月25至29 日舉辦“蔣介石功過並陳紀念展”，在總圖大廳布置“靈堂”，以“紙蓮花”消除所謂“威權業障”。隨後於8月8日，校方執行決議開始施工，10日完成銅像遷移作業，安放於蔣宋美齡創辦的華興育幼院。



政大另外一尊蔣介石銅像，是校園後山那座蔣介石騎馬戎裝，這尊騎馬銅像有很多“故事”，流傳這批馬半夜會“換腳”，這次遭台大學生跑去鋸斷右前腳，銅像並未傾倒。



為何學生為了凸顯與宣揚轉型正義理念，要鋸斷蔣介石所騎的馬腳？不是斬首？可能蔣介石騎馬銅像位置較高，半夜行動不是這麼容易。



但是全台蔣介石騎馬銅像，未必每匹馬抬腳相同，以桃園最知名三尊騎馬銅像，一尊在大溪中正公園內，是當年桃園縣長徐鴻志豎立，底下寫的是“永懷領袖”，馬是抬左腳。



另外兩匹馬，是在兩蔣紀念雕塑公園，一匹馬是知名藝術家謝棟樑作品，蔣介石戎裝，英姿煥發，一匹馬銅像被漆成藍色，馬上的蔣介石有披風，配合揮手動作，馬是抬右腳。