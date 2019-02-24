英脫歐存新變數　英鎊增波動

中評社香港2月24日電／在野工黨8名國會議員因不滿黨魁郝爾彬的脫歐立場及黨內的反猶太主義情況，先後決定離開工黨。在上周三執政保守黨亦有3名議員因脫歐問題而跳船，上述共11名議員結盟成國會內第4大勢力。



英國衛報報道，四名大臣包括司法大臣郭達瑋、就業及退休保障大臣盧綺婷、商業能源及工業策略大臣祈國光，以及蘇格蘭事務大臣萬達偉，促請首相文翠珊放棄無協議脫歐。他們認為商界及企業近期都表明了憂慮，現在是時候放棄無協議脫歐這個跟歐盟談判的籌碼。



另外工黨黨魁郝爾彬將就英國跟歐盟建立新的永久關稅同盟跟歐盟談判，他重申這建議是有秩序脫歐的可行出路。



隨3月29日來臨，越來越多的不確定性和不同的消息來源干擾脫歐進程。歐盟已經多次強調，並不會對北愛的後補方案作出修改或加上時限，最主要原因是英國不在關稅同盟，所以愛爾蘭和北愛成為了對歐盟關稅的潛在漏洞。



雖然工黨黨魁郝爾彬提出的英國永久留在歐盟關稅同盟的題議來解決困局，但永久留在歐盟關稅同盟將影響到英國和其他國家簽定新的貿易協議，那就代表英國只能跟隨歐盟的標準，又未能在歐洲議會上為貿易議案制定法案，情況比現在不脫歐的處境為惡劣。若果英國留在歐盟，英國可以在歐洲議會上使用影響力，現時英國有73席。



推遲脫歐將削弱英國影響力。五月歐洲議會選舉，英國的73個議席有27個分給其他國家。那麼如果英國因延遲脫歐而錯過了選舉，英國的議席將由73個下跌至46個，也代表發聲少了。



1.32阻力大 不宜高追



預期英鎊在3月29日越趨臨近，波動性將會有可能增加。在尚未達成正式協議前，任何事都有可能發生，所以暫時不宜高追英鎊。1.26－1.28是相對較好的入市位，預期在未有正式結果前1.32仍有阻力。（任曉平 光大新鴻基外匯策略師）



來源：香港文匯報