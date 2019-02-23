貨出錢進　葉匡時：盼高雄平潭每週一航班

高雄市副市長葉匡時接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月23日電（記者 蔣繼平）高雄市政府今天攜手大陸福建平潭嵐台企業與企業家聯合會、華岡集團，宣布“高雄–平潭”快輪貨運要常態化的消息。繼1月19日有500噸、新台幣2200萬元的農漁產首航平潭後，高市府今天再度舉行記者會，預估有78個標準櫃、共775.5噸、超過新台幣3567多萬的農漁產運往平潭。副市長葉匡時表示，期待這條海運貨運航線能發展到每週一班次，未來客輪也能來開航。



由於近期高雄農漁產品等外銷搶搶滾，高雄─平潭航班將改為固定航線，每兩週常態運行。本次外銷平潭農漁產品項有高雄的冷凍魷魚、秋刀魚等水產品，新鮮果品包括高雄的鳳梨、蜜棗、楊桃，台東的釋迦，屏東的蓮霧、芭樂，台中的茂谷柑等等，從高雄到平潭只要9小時，朝發夕至。



平潭嵐台企業與企業家聯合會執行會長陳曉蓁表示，農漁產品加起來有78個標準櫃，重量775.5噸，總價值也超過新台幣3567萬元，比上次首航成長了約63%，這一次貨運航線的成功，再次驗證了高雄到平潭這條物流通道的價值，截至今日傍晚5點前都還在收貨。



華岡集團船務代理部總經理王仁杰表示，台北快輪投入高雄到平潭航線的目的，就是要建構高雄到平潭成為一個快速物流通道，使得台灣的農漁民辛苦工作成果，以最佳品質呈現在買方跟消費者眼前，從此建立更高的價值。



葉匡時說，從首航50多櫃成長到100餘櫃，總價值超過1億元，農漁產品只占了3000多萬，其他的7000萬則是電子產品、農漁產品的加工，這也代表只要航運通暢，不僅農漁產品可以外銷，其他行業也會連帶受益，帶動其他百工百業都會因此“貨出去人進來”。



葉匡時更打趣的說，自己跟華岡集團董事長洪清潭認識多年，深知“賠錢的生意絕對不會做”，業界也看好這條航運非常有潛力。另外葉匡時表示，希望在市長韓國瑜執政下帶出新的契機，除了高雄到平潭的貨輪，未來雙方更有客輪往來，帶動下一波的經濟。