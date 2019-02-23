蘇貞昌拿掃帚跟對岸拼　盧秀燕：何等笑話！

台中市長盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月22日電（記者 林谷隆）蘇貞昌昨赴“立法院”備詢談及兩岸議題時，提到給他一支掃帚都跟對岸拚。台中市長盧秀燕23日受訪表示，她最近在基層發現許多民眾對這樣的談話感到憂心，已經人心惶惶；她認為，蔡政府重要的工作就是安定民心，促進兩岸和平，讓人民無後顧之憂，但是蔡英文竟然說我們的軍隊能抵抗多久，等待外國救援；蘇貞昌院長竟然說要拿掃帚抗敵，這是何等笑話！



台中市長盧秀燕23日上午出席台中市立太平區新高國民小學校舍新建工程動土典禮，隨後也出席台中地區農會舉辦的農民節表揚活動，活動空擋接受媒體訪問。對於，藍委賴士葆昨日質詢兩岸議題時，“行政院長”蘇貞昌提及給他一支掃帚都跟對岸拚的看法。



盧秀燕表示，她這兩天跑行程時，發現很多民眾對於這樣的談話其實非常擔心，她必須要將中部民眾的心聲講出來，希望蔡政府能夠致力兩岸和平長治久安，可是很多民眾告訴她，最近看到中央的發言，都覺得好像戰爭要爆發，一下子講我們的軍隊可以撐多久，一下“行政院長”說他要拿掃把奮勇抗敵，搞得人心惶惶。



盧秀燕表示，很多民眾都看不董蔡政府到底在搞什麼，“總統”也講說，我們可以做第一波的抵抗，然後等其他國家來救援，以致人心惶惶，很多民眾都說政府不是應該要讓民眾安心、兩岸和平嗎？



盧秀燕指出，蔡政府為什麼不能安民於心，反而讓民眾覺得兩岸的狀況現在很不穩定，瀕臨戰爭爆發的邊緣？她認為這並不是好的做法。蔡政府既負責兩岸、國防、外交，很重要的工作就是安定民心，促進兩岸和平，讓人民沒有後顧之憂。但是蔡英文竟然說我們能抵抗多久，等待外國救援；蘇院長竟然說要拿掃帚抗敵，這是何等笑話！



盧秀燕認為，蔡、蘇已嚴重失言，他們的談話，非但不能安定民心，告訴人民他們在兩岸政策上可以有什麼和平的方法，反而讓民眾人心惶惶，於是人民就開始揣測，兩岸電纜斷了怎麼辦？小孩是不是要去當兵？孩子剛好在兵營裡面怎麼辦？如此，民眾能夠信賴蔡政府可以好好維護兩岸和平嗎？她建議“總統”與“行政院長”趕快調整談話，應該告訴人民如何讓兩岸和平，人民安居樂業，她認為這是比較重要的方向。