修兩岸條例及公投法惹議　綠委：走著看

民進黨新任內政委員會召委張宏陸接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月23日電（記者 倪鴻祥）外傳民進黨“立委”無意願擔任“立法院”內政委員會召委，處理棘手的“公投法”、“兩岸人民關係條例”兩項修正草案。民進黨新任召委張宏陸否認傳言，但指“行政院”會不會送法案都不知道，所以要“看著走、走著看”。中國國民黨籍召委林為洲則表示，將繼續觀察民進黨團與“行政院”是否有矛盾；



陸委會日前表示要修改兩岸條例，內容包括拉高和平協議等政治協議門檻；禁止申領大陸居住證者參選公職、服公職；以及管制退將、退休高官赴陸3年及控管在大陸行為15年。公投法修正方面，將讓公投脫鉤大選。相關修法內容都有很大爭議。



“立法院”各委員會今天上午選舉召委，依往例多由朝野黨團事先協商產生，因此省去選舉投票過程。內政委員會召委由國民黨林為洲與民進黨張宏陸當選。



張宏陸否認綠委沒人想當內政委員會召委，也否認民進黨團有介入選舉召委事宜，但承認確有很多因素才由他擔任召委，其中一個因素就是2020年1月“立委”改舉，大家要返回選區忙選務。他也否認民進黨團不想審兩岸條例及公投法，強調政治沒這麼複雜也沒這麼惡劣，但“行政院”會不會送法案到“立法院”都不知道，所以就“走著看，看著走”



林為洲表示，如果民進黨真的沒人想當這席召委，為何陸委會要拋出修和平協議雙公投等議題？是否代表民進黨團與“行政院”不協調？所以民進黨團不想排法案，“行政院”卻是一頭熱。



林為洲指出，國民黨絕不迴避，該面對就面對，黨團認為對用雙公投做為和平協議門檻，比“修憲”更嚴格，是相當不適當，等於是自綁手腳。將來會好好審查，且會繼續觀察民進黨團與“行政院”是不是有很大的矛盾。