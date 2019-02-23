韓國瑜明清早啟程訪新馬　今晚入住桃園

高市府舉辦“高雄－平潭貨運航線常態記者會”，因韓國瑜未出席，冷清許多。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月23日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜主打“貨出去，人進得來，高雄發大財”口號，上月高雄農漁產品500噸外銷運往福建平潭吸引媒體關注。韓國瑜訂明天出訪新加坡、馬來西亞，今天沒有現身，上午的高雄－平潭貨運航線常態記者會改由副市長葉匡時出席，到場媒體也少了很多。



高雄市政府今天攜手平潭嵐台企業與企業家聯合會及華岡集團，上午在高雄市政府鳳山行政中心共同舉辦“高雄－平潭貨運航線常態記者會”，象徵著高雄農漁特產搭著如魔毯般的常態快速航班直接進入平潭港口，徹底實踐“貨出得去，高雄發大財”，讓高雄來拚經濟。



韓國瑜訂24日至28日出訪新加坡、馬來西亞推銷農產品，由於華航CI721航班上午8點半從桃園出發，韓國瑜今天傍晚就會前往高雄左營高鐵站先搭高鐵北上到桃園，入住桃園機場附近飯店，趕上24日上午6點半辦理登機手續，今未有公開行程。



由於韓國瑜沒有出席今天“高雄－平潭貨運航線常態記者會”，現場只有兩家電視台到場，其餘皆是平面媒體及在地電視台記者，一輛SNG車都沒有，陣仗相差相當大，而電視台也都守在高市府四維行政中心，以及左營高鐵站，持續緊追著韓國瑜不放。