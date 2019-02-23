三子新北合體有變數？盧秀燕：三人都是傷兵

台中市長盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月23日電（記者 林谷隆）國民黨籍高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜原訂23日下午合體下午為國民黨“立委”補選候選人鄭世維站台，但因侯友宜腰傷，合體出現變數。盧秀燕上午受訪時透露， 侯市長日前因為推擠，導致腰傷非常嚴重，因此醫師已經告誡侯，必須謹慎思考是否出席活動，她的手傷也一直沒有好，韓市長也是傷痕累累，但是她與韓市長都會北上。



台中市長盧秀燕23日上午出席台中市立太平區新高國民小學校舍新建工程動土典禮，隨後也出席台中地區農會舉辦的農民節表揚活動，活動空擋接受媒體訪問，記者詢問今日“三子合體”為鄭世維站台，有準備什麼神秘禮物要送給他？



盧秀燕表示，本來神秘禮物是“包子”，結果“被破梗”，現在全台灣都在買包子、吃包子，因此昨晚她左思右想，又想到一樣食物，既可以代表台中對鄭世維的祝福，也可以藉此行銷台中，但是她要賣個關子，不透露究竟神秘禮物是什麼，她笑說大家想想看，應該很好猜得到。



提到“三子合體”吸引爆滿的人潮。盧秀燕透露，新北市長侯友宜由於這幾天的推擠，導致腰傷非常嚴重，有點動彈不得，因此醫師已經告誡他，必須謹慎思考是否出席活動，因此現在還在與團隊協調，希望能繼續協助他進場，但仍是尊重主辦單位鄭世維方面的安排。



盧秀燕提到，除了侯友宜的腰傷之外，日前她也因為跌倒導致腿有點不方便，而選舉期間因為不斷握手導致的手傷也一直沒有好，而韓國瑜市長身上也是傷痕累累，雖然三人都有傷在身，但他們仍感謝大家的關心、愛護與支持。