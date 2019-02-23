日本企業決定退出自衛隊車輛研發項目

中評社北京2月23日電／日本工程機械製造商小鬆已決定退出此前為陸上自衛隊車輛的開發和生產項目。《日本經濟新聞》2月21日報道稱，針對用於海外派遣等的車輛，因難以實現盈利，小鬆已告知日本防衛省，“如果持續現狀，將難以維持開發和製造體制，無法推進新增開發”。日本政府提出維持國內防衛產業基礎的方針，但民營企業面臨的困難狀況再次浮出水面。



報道稱，小鬆是日本自衛隊執行海外任務時使用車輛的大型製造商。決定停止開發的是輕裝甲機動車（LAV），在被派遣伊拉克和聯合國維和行動等之際使用。



小鬆2000年前後獲得近200輛輕裝甲機動車的訂單，但之後沒有新訂單，結束了生產。日本防衛省向小鬆試探了新車輛開發的意向，但小鬆方面表示“在目前狀況下，新開發難以進行”。



小鬆一直向日本防衛省交付用於人員運輸的輪式裝甲車、輕裝甲機動車、NBC偵察車和榴彈等。2017年度與防衛省的合同額（中央採購）達到約280億日元。在包括飛機和艦艇等在內的各企業合同額中排在第7位。



小鬆一直在石川縣小鬆市的粟津工廠生產，但最近在力爭2018年度完成開發的新型輪式裝甲車的射擊試驗中發現防彈板等故障，停止了開發。偵察車和榴彈等預計將會繼續生產。



共同社報道稱，小鬆2017年度與防衛省簽訂的炮彈等合同金額為280億日元（約合人民幣17億元），在企業中位列第7。小鬆參與了陸自輕型裝甲車（LAV）、NBC偵察車（防核生化武器偵察車）等的研發與製造，但2018年秋天告知防衛省今後不再參與新的輪式裝甲車研發。