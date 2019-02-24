游張氏帥府　台胞：對歷史的體悟更深刻了

台灣少數民族遼寧參訪團於張學良雕像前合影留念（中評社 海涵攝） 中評社沈陽2月24日電（記者 海涵）在中國近現代的歷史上，東北是無論如何也無法繞過的一個重要參與者。在這片黑土地上，發生了太多精彩的故事。而故事的主角中，有一對姓張的父子家喻戶曉，他們就是張作霖和張學良。



人稱“東北王”的張作霖自幼出身貧苦農家，參加過中日甲午戰爭，後投身綠林，勢力壯大，清政府無力征剿，就將其招安。張作霖協助清廷剿滅杜立三等土匪勢力，後又消除蒙患，維護國家統一，逐步提升，先後擔任奉天督軍、東三省巡閱使等，成為北洋軍奉系首領。成立東三省陸軍整理處，與孫中山、段祺瑞及盧永祥結成同盟。第二次直奉戰爭勝利後，張作霖打進北京，任陸海軍大元帥，代表中華民國行使統治權，成為國家最高統治者。



張作霖在位期間曾多次抵制日本人的拉攏，拒絕簽訂賣國條約。也正因為此，這個“東北王”成為了日本人的“眼中釘、肉中刺”。1928年6月4日，張作霖乘火車被日本關東軍預埋的炸藥炸成重傷，當日送回沈陽官邸後即逝世。這就是載入史書中的“皇姑屯事件”。



所謂“虎父無犬子”，張作霖的兒子張學良畢業於東三省陸軍講武堂，先於奉系軍中擔任要職，“皇姑屯事件”之後，繼任為東北保安軍總司令，拒絕日本人的拉攏，堅持“東北易幟”，為祖國統一和民族團結做出了貢獻。後任中華民國陸海空軍副司令，陸軍一級上將。張學良積極主張抗日，反對內戰，曾同楊虎城將軍一起發動震驚中外的“西安事變”，促成國共二次合作，結成抗日民族統一戰線。西安事變後遭蔣介石父子長期軟禁。1990年，恢復人身自由。1995年，離台僑居美國夏威夷。2001年10月14日，病逝於檀香山，享年101歲。

