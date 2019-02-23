藍委人數不足　禮讓高金素梅當召委

無黨籍委員高金素梅。（中評社 資料照） 中評社台北2月23日電（記者 倪鴻祥）“立法院”8個常設委員會今天上午進行召委選舉，共選出16席召委，其中中國國民黨目前只剩32席立委，禮讓無黨團結聯盟“立委”高金素梅當選教育文化委員會召委，藍軍總共獲得5席召委，民進黨獲得10席。



各委員會都有兩席召委，每人每週輪值主持會議，負責所屬“行政院”各部會的業務報告，並有權排預算、法律案進行審查，可掌控議事程序。



藍綠上午都祭出甲級動員令，但國民黨團在外交國防、司法及法制委員會因人數不足，無法擁有召委席次，因此策略上將教育及文化委員會的1席召委禮讓給加入親民黨團運作的無黨籍團結聯盟高金素梅。國民黨團獲親民黨團支持，當選5席召委。藍綠黨團召委席次敲定後，依例藍綠黨團會自行協調擔任召委人員。



國民黨團總召江啟臣表示，由於“立委”補選還沒結束，國民黨總共只有32席，只能盡力極大化召委席次，雖然司法及外交因人數劣勢，但其他6個委員會都可以有1席，希望未來3月16日“立委”補選，國民黨可以拿下4席，讓黨團戰力增加。



召委選舉結果，國民黨團5席召委分別是內政林為洲，經濟孔文吉，財政羅明才，交通陳雪生，衛環徐志榮。



民進黨團10席召委，分別是內政張宏陸；外交國防2席王定宇、蔡適應；司法2席段宜康、周春米；經濟賴瑞隆；財政施義芳；教育蔡培慧；交通李昆澤；衛環：劉建國。