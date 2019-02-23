中國學生為斯德哥爾摩高校中最大國際生群體

中評社北京2月23日電／瑞典斯德哥爾摩學院論壇日前發布的一份報告顯示，赴斯德哥爾摩的中國留學生數量近年來不斷增加，並於2017－2018學年成為斯德哥爾摩高校中最大的國際留學生群體。



斯德哥爾摩學院論壇是該市政府與18所高校組成的推廣機構。這份報告顯示，2017－2018學年，在斯德哥爾摩高校中就讀的中國本科生、研究生以及交換生的總數已增至826名，同比增長了18%。



斯德哥爾摩學院論壇首席執行官瑪莉亞·許爾貝裡22日對新華社記者說，這是個重大的趨勢轉變，在斯德哥爾摩的中國留學生數量已超過傳統上數量最多的芬蘭和德國留學生人數。



許爾貝裡說，斯德哥爾摩高校良好的教學質量、其與中國高校間的密切交流、中國留學生較高的滿意度以及斯德哥爾摩城市的整體吸引力等都是吸引中國留學生前來學習的重要因素。



據統計，斯德哥爾摩高等院校中，瑞典皇家理工學院的中國留學生人數最多，占當地中國留學生總人數的約60%。該校5個最受中國學生歡迎的碩士課程為：嵌入式系統、信息和網絡工程、機器學習、通信系統、建築。



瑞典皇家理工學院院長卡爾鬆告訴新華社記者，學院與中國已有超過15年的合作歷史，中國留學生數量的大幅增加反映出中國學生對學院教學質量的認可。“中國留學生給我留下的總體印象非常好！”



（來源：新華網）