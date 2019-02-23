奧斯卡＂小年＂看點十足　中國元素大放異彩

《綠皮書》 中評社北京2月23日電／第91屆奧斯卡頒獎典禮將於北京時間2月25日上午舉行。由於入圍名單相對寡淡，這屆奧斯卡被許多影迷稱為“小年”。然而，細看之下，今年的奧斯卡依然不乏看點，而中國元素在本屆奧斯卡提名中也大放異彩，由阿里巴巴影業聯合出品的《綠皮書》拿下五項提名，兩位華裔導演則分別衝擊最佳紀錄長片和最佳動畫短片，其中，在廣州國際紀錄片節摘下“金紅棉”的華裔導演劉冰如今又闖入了奧斯卡，成為獲獎大熱。



看點1：



中國元素備受關注



這屆奧斯卡有不少中國元素。由阿里巴巴影業參與聯合出品的《綠皮書》獲得五項提名，成為衝奧熱門之一。《綠皮書》的故事有笑有淚，十分溫暖，兩位男主角馬赫莎拉·阿里與維果·莫騰森的精彩表演使得整部佳作張力十足。從題材上看，這是一部頗為符合奧斯卡評審口味的正能量佳作，極可能打敗《羅馬》拿下最佳影片。



華裔導演劉冰執導的《滑板少年》衝擊奧斯卡最佳紀錄長片獎的前景也被看好，影片記錄了三個滑板同伴的友誼，入圍了去年廣州國際紀錄片節金紅棉影展，並獲得了優秀首作紀錄片榮譽。“金紅棉”影展終評評委、德國導演、奧斯卡得主佩波·丹科瓦特評價：“這部關於青春、關於成長的電影以一種美麗而親密式的風格，拍攝了主角們從美好的青春時代過渡到初為成年的陣痛。”



另一位華裔導演石之予為皮克斯動畫工作室執導的《包寶寶》也入圍了最佳動畫短片獎，這是皮克斯第一部由女性執導的動畫短片，也是第一部由華人執導的動畫短片。去年6月《超人總動員2》在國內上映時，許多觀眾留意到片中有一段充滿中國韵味的貼片《包寶寶》，用美食寓意家庭關係，濃濃中國式的親情故事引起廣大觀眾的情感共鳴。據悉，石之予出生於中國重慶，在多倫多長大，父親曾是四川美術學院的老師。