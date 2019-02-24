與台灣原住民同胞一道　探尋皇太極秘史

台灣少數民族遼寧參訪團參觀沈陽故宮（中評社 海涵攝） 中評社沈陽2月24日電（記者 海涵）一提到故宮，大家首先想到的必然是位於首都北京的故宮博物院。近來的話題節目——《上新了！故宮》和日前舉辦的首屆故宮元宵燈會讓北京故宮博物院再度被火熱追捧。然而在離北京不遠的遼寧沈陽，有一座被稱為“陪都宮殿”或“留都宮殿”的皇宮，同北京故宮一道，成為中國現存的兩大宮殿建築群。



台灣少數民族遼寧參訪團一行於23日上午來到了沈陽故宮，尋找滿清王朝的歷史脈搏。不同於北京故宮的氣勢磅礴、恢宏壯觀，沈陽故宮顯得較為精巧別致。沈陽故宮又稱盛京皇宮，為清朝初期的皇宮，距今近400年歷史，始建於後金天命十年（1625年）。清朝入關前，其皇宮設在沈陽，遷都北京後，這座皇宮被稱作“陪都宮殿”、“留都宮殿”。後來就稱之為沈陽故宮。沈陽故宮占地面積六萬多平方米，有古建築114座，500多間，至今保存完好，是一處包含著豐富歷史文化內涵的古代遺址。在宮廷遺址上建立的沈陽故宮博物院是著名的古代宮廷藝術博物館，藏品中包含十分豐富的宮廷藝術品。



在清朝歷史上，盛京皇宮的地位不容小覷。據記載，1644年，清遷都入關後，盛京皇宮成為“陪都宮殿”，以開國先皇“龍興重地”之宮闕聖跡的崇高地位，倍受清歷代帝王特殊的重視。在1671年至1829年的150年間，康熙、乾隆、嘉慶、道光四朝皇帝曾先後10次東巡，拜謁祖先陵墓，瞻仰先皇的舊宮聖跡和遺物，以抒發對祖先開國創業功德的仰慕之情。為供東巡盛京的皇帝和後妃居住之用，乾隆帝對盛京皇宮進行了多次改建和擴建，形成了先皇舊宮與皇帝行宮並存的特色；其增修的西路建築，又使沈陽故宮擁有了東中西三路建築中軸對稱的新格局。不僅如此，乾隆帝還源源不斷地從北京運送來洋洋大觀的皇家珍寶於此貯藏，以示“不忘根本”，使沈陽故宮成為當時與北京宮苑和熱河行宮齊名的清代皇家三大文物寶庫之一。

