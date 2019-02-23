摧毀色情漫畫產業鏈　網絡平台責無旁貸

中評社北京2月23日電／蒼蠅不叮無縫的蛋。被色情漫畫蹭流量的平台，有自淨的義務，都要管好自己的一畝三分地。



裸露的肌膚、誘人的曲線、火爆的身材、撩人的姿勢，這樣的漫畫，你是不是在哪裡見過？沒錯，這種似曾相識的感覺不是幻覺。如今，類似的色情漫畫，已經形成了完整成熟的產業鏈，到了無孔不入的地步。



據新京報報道，目前，不少色情漫畫通過網頁彈窗廣告、微信公號、微博等渠道傳播，而通過上述渠道點擊廣告的用戶，往往會被導流至專門的色情漫畫APP。有的色情漫畫網站，三個多月吸引700萬會員；更多的色情漫畫APP，在給用戶免費觀看一到兩章後，便開啟付費閱讀，一部漫畫通常要20元左右。



不同於視頻、圖片、文字這些傳統的傳播形式，色情漫畫是近年來色情傳播領域的“新丁”。而很不凑巧的是，漫畫是青少年甚至是兒童比較青睞的閱讀方式，在這個領域鋪設色情生意，其影響不言而喻。色情漫畫的體量可能沒有那麼大，但是其危害性，就難說了。



從報道來看，色情漫畫的一大引流渠道是彈窗廣告——這一幾乎每個資深網民都曾深受其擾的“網頁牛皮癬”。2014年9月，國家網信辦、工業和信息化部、國家工商總局曾召開“整治網絡彈窗”專題座談會，啟動“開展整治網絡彈窗”專項行動，此後，彈窗廣告曾一時消停。



而現在，此消彼長，彈窗廣告有了向移動端轉移的趨勢。這也預示著，在移動互聯網時代，管理部門的視域重點，理應也要隨之轉移陣地。



哪裡有用戶，哪裡便是這些色情漫畫趨之若鶩的地方。以已經深深嵌入我們工作、學習和生活的微信公眾號為例，我不止一次在瀏覽公眾號文章時，在文末看到過類似的色情APP下載廣告，頓時有一種無牌報廢車在城市主幹道裸奔的感覺。