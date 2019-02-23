義賣土包子力挺韓國瑜　狠打臉府發言人

鄭世維在造勢現場進行土包子義賣力挺韓國瑜。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北2月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨新北市三重“立委”補選候選人鄭世維為求在深綠區勝出，緊搭著當紅的高雄市長韓國瑜的韓流。針對“總統府”發言人黃重諺日前批評韓酒後直播是“喝醉的土包子”，鄭世維今天在造勢現場進行“土包子”義賣表示力挺，1顆5元的包子，共5000顆一開賣沒多久便秒殺，民眾搶包子的盛況十分瘋狂。



對於府發言人批韓“土包子”，反而給藍軍添柴火，除了今天在三重的義賣土包子，高雄市政府還要辦包子大賽，民進黨前“立委”林濁水在臉書發文感嘆，“喝醉酒的土包子。這話儘管嗆辣唯恐落於人後的名嘴都噤口，但還是犯不著由“總統府”。”



鄭世維緊搭韓流，不僅選前就喊出賣菜郎挺賣菜郎，以及要讓新北發大財等口號，今天更邀請韓國瑜、台中市長盧秀燕和新北市長侯友宜首度在三重合體，從現場滿滿人潮看來，對聲勢拉抬起了極大作用。



鄭世維還在現場推出他和韓國瑜的Q版造型T，一件300元的小額募款，也吸引大批人潮排隊購買，1000件的T恤在還沒到中午時就被搶買光，現場也發放1萬支國旗，同樣也不到中午就被搶光了，韓流威力發威，對鄭的選情可以說是大加分。