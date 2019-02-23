呵護中國科幻走向世界的每一步

美國有線電視新聞網就《流浪地球》報道的截圖。湯先營供圖 中評社北京2月23日電／《流浪地球》又傳來好消息：近日，美國流媒體巨頭奈飛公司買下這部電影版權，打算將其譯成28種語言在190多個國家播放。



作為美國最受歡迎的影視網站之一，奈飛“牽手”《流浪地球》表明，這部呈現“宇宙級鄉愁”的大製作，具備商業價值和全球傳播潛力。



《流浪地球》逾40億元人民幣的全球票房、不俗的海外口碑證明，中國科幻的產業化、影視化正在邁開令人期待的步伐。中國科幻電影邁向世界的新步伐，值得鼓勵和呵護。



英國《金融時報》撰文稱，中國電影製作預算不斷增加，並且有信心駕馭好科幻這種被好萊塢壟斷的電影題材。美國《紐約時報》認為，中國在太空探索、製作科幻電影上都有“後來者居上”之勢。被科幻迷奉為“卡神”的美國導演詹姆斯·卡梅隆也在社交媒體上力推《流浪地球》。



《流浪地球》的廣受歡迎，是中國科幻電影的良好發端，為中國科幻電影實現更高質量的產出探索了路徑，也增強了中國科幻電影創作者與世界一流同行競爭的信心。



中國“科幻熱”傳導海外、引發世界“同頻共振”的重要原因之一在於，好故事可以超越文化藩籬，展現共通人性，撥動共同心弦。



正如好萊塢知名導演雷尼·哈林所說，“真誠地講好一個具有文化價值的故事”至關重要，關鍵在於保持文化獨特性的同時，找到與全球受眾的契合點。《流浪地球》對人類共同命運和未來家園的思考引發中外觀眾共鳴。