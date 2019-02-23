世界女子曲棍球超級聯賽中國隊迎來主場首秀

中評社北京2月23日電／FIH2019世界女子曲棍球超級聯賽中國隊首個主場比賽將於23日在江蘇常州武進國家曲棍球訓練基地舉行，此前客場兩連敗的中國女曲將迎戰英國隊，後者同樣遭遇兩連敗，這場比賽兩隊都力爭要取得聯賽首勝。



世界曲棍球超級聯賽是國際曲棍球聯合會2019年新創建的頂級賽事，是曲棍球改革的重要舉措，男女各有9支頂級隊伍參賽。中國隊參加女曲賽事，參加女曲超級聯賽的還有荷蘭隊、英國隊、澳大利亞隊、阿根廷隊、德國隊、新西蘭隊、美國隊和比利時隊。



超級聯賽於1月打響，中國隊前兩場比賽都是客場，她們先是3：5不敵澳大利亞隊，隨後0：2負於新西蘭隊。中國隊主教練黃永生表示，雖然前兩場比賽輸了，但球隊並沒有什麼壓力，這是一個漫長的賽事，需要一個過程，球隊正在不斷成長。中國隊23日的對手英國隊雖然世界排名高居第二，但她們同樣開局不順，先後客場輸給新西蘭隊和澳大利亞隊。



國家體育總局手曲棒壘球運動管理中心副主任王濤表示，本次比賽是中國女曲爭取世界排名上升的難得機遇，也是取得10月份奧運會資格賽主場優勢的機會，同時這一頂級賽事的舉行，也將極大推動中國曲棍球運動和產業化發展。在當日的新聞發布會上，主場賽事組委會還和贊助商們進行了簽約。



（來源：新華網）