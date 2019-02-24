中評關注：藍力拚韓流北返　不容柯攪局？

柯文哲赴新北只見到新北市副市長陳純敬（右），柯侯會破局。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月24日電（記者 楊騰凱）無黨籍台北市長柯文哲原訂23日上午要與中國國民黨籍新北市長侯友宜舉行“柯侯會”，最後因侯缺席而破局。耐人尋味的是，柯22日才表態願意替民進黨籍新北市“立委”補選候選人余天，引起白綠合作的討論，隔天侯就缺席會面。藍軍若能攻下新北“立委”補選，具有“韓流北返”的指標意義，侯是否為了避免紛爭才選擇神隱，值得留意。



柯文哲23日上午率市府官員前往新北市瑞芳區，原本要和侯友宜會面，舉行“雙北合作交流平台市長會議”，也是萬眾矚目的雙北“柯侯會”。但新北市政府方面臨時宣布，侯友宜因年節發福袋所致的腰傷而無法出席，會議改由新北市副市長陳純敬代侯出席，柯侯會宣告破局。



柯文哲22日接受廣播節目訪問時，表態願意替余天站台，柯表示，余天和他都來自新竹，就讀同所國中，彼此有共同朋友，柯文哲也指出，綠白之間100件事情，也不可能每件都不合作，讓外界再度開始討論“綠白合作”的話題。



余天此次參選新北市三重區的“立委”補選，國民黨則派出文傳會副主委鄭世維參戰，外界猜測，侯友宜23日突然缺席，是否與柯文哲轉向支持余天有關？畢竟23日下午，包括侯友宜、中國國民黨籍高雄市長韓國瑜、中國國民黨籍台中市長盧秀燕將齊聚新北市三重區，共同替鄭世維站台，全力搶下三重這席“立委”。假如侯友宜早上才見了挺余天的柯文哲，下午才幫鄭世維站台，只怕會引起更多討論。



三重這席“立委”原本是民進黨籍的高志鵬，但高因涉貪入獄才進行補選，三重向被視為綠營票倉，余天又是高知名度的藝人，堪稱強將，若連余天都守不住三重，民進黨2020選情將雪上加霜。



值得留意的是，韓國瑜早年擔任“立法委員”時，就是三重選區的“立委”，此次韓國瑜若能率領鄭世維攻下三重，對於韓流北返具有相當的指標意義，若侯友宜真因柯文哲挺余天而讓柯侯會破局，背後原因也不難理解。