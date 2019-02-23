潘恆旭推高雄包子　網友要包子龍滅東廠

高雄市觀光局長潘恆旭在臉書發文推介高雄包子。（照片：潘恆旭臉書） 中評社台北2月23日電／“總統府”發言人黃重諺的“土包子”說，高雄市長韓國瑜借力使力，日前宣布三月要辦高雄十大包子大賽，要選出受歡迎的包子。高雄市政府“觀光局長”潘恆旭今早上在臉書秀出高雄在地賣包子的商家及包子照片，並發文力推香菇蛋黃肉包。不火網友紛紛留言介紹高雄各處有名好吃的包子店，還有一名網友做了一張KUSO圖，將高雄市長韓國化身為三國時代的趙子龍，並取名為高雄大將包子龍，希望2020滅東廠。



“總統府”發言人黃重諺日前在臉書寫上“土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子”，由於在此之前韓國瑜在直播時喝酒，且質問“行政院長”蘇貞昌一上來就要高雄市重提前瞻計劃，蘇貞昌反批韓半夜酒館開直播，滿嘴胡說。黃重諺的“土包子”雖未指名，外界解讀是衝著韓國瑜，韓國瑜回嗆黃“狗嘴吐不出象牙”。



潘恆旭發文後，網友們也都熱情留言，“局長，包子節就靠你了，不要讓“總統府”那些人靠腰”、“2019春高雄包子節,2020土包子滅東廠!”、“把蔡包吃掉”、“想出名的要請業者主動報名才好，不要像上次好心推薦卻遇到控固力的深綠，莫名其妙的地雷抹煞主辦方的好意”。



還有網友推出2020的夢幻組合:“總統”韓國瑜、“副總統”許淑華、高雄市長李佳芬、“立法委員”韓冰。