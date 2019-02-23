美聯儲報告重申對利率政策保持耐心

中評社北京2月23日電／美國聯邦儲備委員會22日發佈半年度貨幣政策報告，重申對未來利率政策調整保持耐心，同時將繼續實施漸進式縮減資產負債表計劃。



新華社報道，美聯儲在報告中說，聯邦公開市場委員會自2015年下半年起逐步上調聯邦基金利率目標區間。目前，聯邦基金利率處於長期中性利率區間下端。隨著金融市場波動以及對全球經濟增長擔憂加劇，未來加息幅度和時機較此前更加不確定。美聯儲將監測全球經濟和金融市場發展及其對美國經濟前景的影響，在未來調整利率目標區間時“保持耐心”。



美聯儲預計，截至2019年底，聯邦基金利率中值為2.88%；截至2020年底和2021年底，聯邦基金利率預估中值在3.13%。



此外，美聯儲表示將繼續完成漸進性縮減資產負債表計劃。縮表計劃自2017年10月起實施，目前所持國債投資組合已從4.5萬億美元降至4萬億美元左右。銀行系統準備金餘額也從去年年中以來減少了約3500億美元。



美聯儲還在報告中對美國經濟前景作出評估。美聯儲認為，2019年美國實際國內生產總值（GDP）增幅預測中值為2.3%，2020年為2%，2021年為1.8%。同時，美聯儲預計失業率將在2019年或2020年觸底，2019年第四季度失業率預測中值為3.5%，2020年和2021年失業率預測中值分別為3.6%和3.8%。