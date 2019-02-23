委內瑞拉宣佈暫時關閉與哥倫比亞部分邊界

中評社北京2月23日電／委內瑞拉副總統羅德里格斯22日晚宣佈，暫時關閉委與哥倫比亞邊界的西蒙·玻利瓦爾國際大橋、桑坦德大橋和聯合大橋。



新華社報道，羅德里格斯在推特個人賬戶上說，由於哥倫比亞方面持續對委內瑞拉和平進行非法威脅，委政府決定暫時關閉兩國部分邊界。她還要求哥倫比亞總統杜克不要繼續聽命於特朗普政府，立即停止威脅委內瑞拉人民和平生活的行為。



西蒙·玻利瓦爾國際大橋是委哥兩國陸路最重要的通道，桑坦德大橋則是貨車出入兩國的重要通道。此前，委內瑞拉政府還分別宣佈關閉與巴西邊界以及與加勒比海荷屬三座島嶼的空中和海上航線。



22日，數以萬計的委內瑞拉人來到連接委內瑞拉和哥倫比亞的廷迪塔斯國際大橋，參加以和平與生命為主題的音樂會，反對“人道主義援助”給委帶來的緊張局勢。在委方一側，廷迪塔斯國際大橋已被軍隊用側躺的卡車頭和集裝箱阻斷。



此外，委內瑞拉外長阿雷亞薩22日晚在美國紐約聯合國總部的新聞發佈會上表示，希望能與特朗普任命的委內瑞拉問題特別代表艾布拉姆斯再次會談。他指出，委美目前處於對話狀態，兩國是否能達成協議“取決於雙方的姿態及對彼此的尊重”。



據報道，美國迄今已向委內瑞拉鄰國哥倫比亞東北部邊境城市庫庫塔運送數百噸物資，同時不斷施壓要求委內瑞拉於23日前接受這些“人道主義援助”。委政府拒絕接受並要求美國取消對委制裁，同時指責美方的“人道主義援助”是為軍事干預做準備。



1月23日，委內瑞拉議會主席瓜伊多宣佈自己為“臨時總統”，要求委內瑞拉重新舉行大選，美國和一些拉美國家隨即對他表示支持。瓜伊多日前承諾2月23日將與美國聯合將“人道主義援助”物資強行運入委境內，造成委國內局勢緊張。為逼迫委總統馬杜羅下台，美國近期不斷加大對委制裁力度，美總統特朗普甚至威脅不排除進行軍事干預。