中評關注：316補選對賴清德氣勢很關鍵！

隨著替“立委”補選站台，賴清德重回鎂光燈焦點。（中評社 資料照） 中評社台北2月24日電（記者 楊騰凱）前“行政院長”賴清德22日、23日接連替綠營“立委”補選候選人站台，被問到選不選2020，賴維持一貫口吻強調補選結束再談，留給外界十足的想像空間。賴辭“閣揆”後回歸平民身分，無官無職的他一度淡出螢光幕前，直到補選選情加溫，才藉著輔選找回熟悉的政治節奏。假如3月16日4席“立委”補選，民進黨大敗，賴清德恐怕也將失去2020挑戰大位的最後機會。



2018縣市首長九合一選舉之中，民進黨籍黃偉哲當選台南市長，中國國民黨籍王惠美當選彰化縣長，兩人因此卸下原本的“立委”職務，遺缺必須補選。至於新北市“立委”之缺，則因民進黨籍高志鵬涉貪入獄，遺缺同需補選。另還有金門前“立委”楊鎮浯當選縣長，空缺補選，預計3月16日投票。



中國國民黨在2018縣市長選舉狂掃15席縣市長，氣勢驚人，尤其韓國瑜引起的“韓流”風潮未見退燒跡象，還大力替藍軍“立委”補選候選人站台造勢，給了民進黨相當龐大的壓力。尤其台南市、新北市這兩席原本就是民進黨籍，而且兩地選區均偏綠，若民進黨再失去這兩席“立委”，只怕更加潰不成軍。



賴清德23日上午陪同余天掃街拜票時，脫下了黑色西裝外套，改披上余天競選團隊的夾克，親自揹著擴音器，四處向民眾高喊余天來了，“天賴”2人在市場內吸引了眾多婆婆媽媽們的關注，賴清德也與支持者大方合照、握手，展現十足的選將魅力，也能感覺出賴清德找回了熟悉的政治節奏。



接連兩天跑行程時，賴清德均接受媒體訪問，但談到2020的話題，賴並未對外明講說自己不選，反而要大家等到3月16日“立委”補選結束後再來談，留給外界相當大的想像空間。



23日早上賴清德陪完余天掃街，當天晚上韓國瑜就要攜手中國國民黨籍台中市長盧秀燕一起替中國國民黨籍新北市“立委”補選候選人鄭世維站台，形成賴清德的“清流”，與韓國瑜的“韓流”隔空交手的局面。



在這次補選，賴清德若能力抗“韓流”，可給民進黨2020之戰底氣，若是藍軍大勝，賴清德也會跟著“消風”。