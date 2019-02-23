國民黨：李扁也曾提出和平協議相關主張

國民黨主席吳敦義拋出兩岸和平協議議題。（中評社 資料照） 中評社台北2月23日電／中國國民黨主席吳敦義拋出兩岸和平協議議題，民進黨提案修改《兩岸人民關係條例》，拉高兩岸和平協議等政治協議門檻。國民黨文傳會23日發出新聞稿表示，在李登輝、陳水扁時期都有相關主張，儘管名稱略有不同，內涵精神卻極為類似，都是要藉此謀求兩岸和平穩定，顯然兩岸和平協議是不分藍綠共同都有的主張，呼籲民進黨不要昨是今非、自打嘴巴。



國民黨表示，在李登輝及陳水扁時期，都有與對岸簽署和平協議（定）的類似主張，李登輝在1996年2月23日舉行的中外記者會上即曾明白表示，兩岸目前首先要做的就是“和平協定”，然後才會推動三通以及兩岸領導人互訪。



國民黨指出，陳水扁在2004年2月3日的“總統府”中外記者會中，也曾提出由兩岸簽署“和平穩定互動架構協議”，依循“和平原則”及“建立協商機制、對等互惠交往、建構政治關係和防止軍事衝突”等議題，進行正式談判。



國民黨說，對於“行政院長”蘇貞昌舉二戰例子，指英國當年跟納粹德國簽和平協議，最後卻換得戰爭，國民黨反駁，陳水扁當年提出兩岸協議主張時，也以歷史經驗為例，指在因主權問題引發衝突的中東，以色列與埃及、約旦都曾簽署和平協定等，陳水扁以此佐證和平協議的必要。因此，希望蘇院長在發言前能先請教一下陳水扁，不要老是黨內互打、自相矛盾。



國民黨強調，李扁兩位都主張與對岸簽訂協議（定）以謀求兩岸和平，馬英九執政八年期間，更以積極作為維持兩岸和平穩定發展。事實證明，兩岸和平協議本身就是長期以來藍綠都曾有的共同主張，民進黨人士連日來不斷的扭曲污衊，甚至誣指和平協議為投降協議等，只凸顯了民進黨兩套標準。



