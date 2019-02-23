【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
中評現場：現場突破兩萬人！侯友宜腰傷缺席
http://www.CRNTT.com
2019-02-23 17:47:41
熱情的民眾在舞台前揮舞著旗幟。（中評社 張嘉文攝）
中評社新北2月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨新北市“立委”補選候選人鄭世維，今天邀請高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕和新北市長侯友宜，首度在新北市三重合體輔選。侯因腰傷惡化，經醫生評估後建議他需休息靜養，侯確定缺席，讓三子少了一子，但無損現場人氣，據現場主辦單位宣布人數已突破二萬人。
鄭世維對此表示，選舉是一時的，健康是永遠的，還是以侯友宜的健康為重，不過侯也答應，未來絕對會再選擇時間來幫他站台，相信現場的民眾會體諒。
【 第1頁
第2頁
】
【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
新北藍軍鄭世維造勢 宅神朱學恆助陣
(2019-02-23 17:47:12)
中評現場：韓國瑜輔選台下高呼選“總統”
(2019-02-23 17:46:41)
國民黨：李扁也曾提出和平協議相關主張
(2019-02-23 16:37:40)
土包子打不散韓流 選舉商品又賣到嚇嚇叫
(2019-02-23 16:29:30)
柯願替余天站台白綠合作？賴清德哈哈笑兩聲
(2019-02-23 16:17:57)
韓國瑜等三子新北同台 攤商拼經濟笑呵呵
(2019-02-23 16:03:58)
挺韓名嘴：藍拿下新北台南兩席綠就倒了
(2019-02-23 16:02:27)
中評鏡頭：新北夜襲再起！長笛美女先暖場
(2019-02-23 15:25:10)