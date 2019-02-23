中評現場：現場突破兩萬人！侯友宜腰傷缺席

熱情的民眾在舞台前揮舞著旗幟。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北2月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨新北市“立委”補選候選人鄭世維，今天邀請高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕和新北市長侯友宜，首度在新北市三重合體輔選。侯因腰傷惡化，經醫生評估後建議他需休息靜養，侯確定缺席，讓三子少了一子，但無損現場人氣，據現場主辦單位宣布人數已突破二萬人。



鄭世維對此表示，選舉是一時的，健康是永遠的，還是以侯友宜的健康為重，不過侯也答應，未來絕對會再選擇時間來幫他站台，相信現場的民眾會體諒。