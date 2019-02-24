高雄平潭貨航開了　童錦杰：可惜新竹差一步

新竹區漁會總幹事童錦杰。（中評社 資料照） 中評社新竹2月24日電（記者 黃文杰）高雄市政府宣布“高雄–平潭”快輪貨運要常態化，台灣距離平潭最近的是新竹南寮，只有126公里，快輪不到2小時就到了，相較之下，高雄到平潭還要9小時。新竹區漁會總幹事童錦杰接受中評社採訪表示，“可惜差一步！”原本新竹南寮漁港爭取變身客貨兩用專區，開闢“新竹－平潭”快輪航線，可以發揮兩岸直線最短距離優勢，最後因為四年前政黨輪替，案子被擱置下來，“不然現在新竹開始衝了”。



高雄市政府23日攜手福建平潭嵐台企業與企業家聯合會、華岡集團，宣布“高雄–平潭”快輪貨運要常態化的消息。



國民黨高雄市長韓國瑜拼經濟，“貨要出去”，上任不到一個月，繼1月19日有500噸、新台幣2200萬元的農漁產首航平潭後，高市府23日再度舉行記者會，預估有78個標準櫃、共775．5噸、超過新台幣3567多萬的農漁產運往平潭。高雄市副市長葉匡時表示，期待這條海運貨運航線，能發展到每週一班次，未來客輪也能來開航。



四年前，新竹市還是國民黨執政，當時的市長許明財在任期結束之前，積極為新竹南寮漁港變身為客貨兩用港努力，也爭取到馬政府的支持，理由是新竹南寮與福建平潭，是兩岸最短距離，站在新竹南寮海邊，看海公園有座標示看板，告訴你隔著台灣海峽，新竹南寮與大陸哪座城市距離最近。



福州、平潭、湄州及泉州四座城市，他們與新竹南寮的距離，分別是95浬（176公里）、68浬（126公里）、86浬（159公里）、127浬（235公里），南寮與平潭，隔著台灣海峽，兩地直線距離最近，直航不用花兩小時就抵達。



高雄市府宣布“高雄–平潭”快輪貨運，第二次外銷平潭農漁產品項有高雄的冷凍魷魚、秋刀魚等水產品，新鮮果品包括高雄的鳳梨、蜜棗、楊桃，台東的釋迦，屏東的蓮霧、芭樂，台中的茂谷柑等等，從高雄到平潭只要9小時，朝發夕至。



看到新竹人眼中，高雄快輪貨運到平潭，要花9小時，反觀新竹南寮到平潭不到2小時，“根本花不到半天”，新竹地理位置優勢絕對勝於高雄，只是民進黨在新竹繼續執政。



新竹區漁會總幹事童錦杰告訴中評社，只能說“差一步”，如果當時國民黨繼續執政，歷經四年的推動執行，“現在可能開始衝了”。

