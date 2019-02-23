金正恩訪越傳遞哪些信號？

中評社北京2月23日電／越南外交部23日宣佈，應越共中央總書記、國家主席阮富仲邀請，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩將於未來幾天對越南進行正式友好訪問。



新華社報道，分析人士指出，金正恩此次出訪越南，反映出朝方尋求實施更為開放的對外政策。而此次訪問和定於27日至28日在越南首都河內舉行的朝美領導人第二次峰會也為越南提升國際形象提供了機會。



朝鮮：重視發展同友好國家關係



從2018年初開始，朝方積極開展對外交往。金正恩去年對中國進行了三次訪問，今年1月再次訪問中國。他去年與韓國總統文在寅三度會晤，並與美國總統特朗普在新加坡舉行了首次會晤。此外，金正恩去年還接見了訪朝的俄羅斯外長拉夫羅夫等俄官員，並於去年11月在朝鮮與古巴國務委員會主席兼部長會議主席迪亞斯－卡內爾舉行了會談。



中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員王俊生認為，金正恩即將對越南進行訪問，凸顯朝鮮堅定發展開放型外交的態度。



2018年4月，朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第三次全體會議決定，要集中全力投入到發展社會主義經濟和提高人民生活水平的鬥爭中。為了能夠為社會主義經濟建設創造有利的國際環境，為了維護朝鮮半島和世界和平與穩定，朝鮮將積極與周邊國家以及國際社會進行密切聯繫與對話。



分析人士指出，金正恩即將踏上訪問越南的旅程，也有加深與越南溝通和友好合作的用意。



金正恩在今年新年賀詞中說，朝鮮黨和政府將本著自主、和平、友好的理念，繼續強化與社會主義國家的團結協助，發展與所有對朝友好國家的關係。



朝鮮《勞動新聞》15日在一篇闡述朝外交政策的文章中表示，朝鮮格外重視發展與社會主義國家的友好交流與合作，“不斷加強同社會主義國家的團結與合作，是朝鮮黨和政府在對外政策中堅持的重要立場”。

