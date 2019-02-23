中共中央政治局舉行第十三次集體學習

中評社北京2月23日電／中共中央政治局2月22日下午就完善金融服務、防範金融風險舉行第十三次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，要深化對國際國內金融形勢的認識，正確把握金融本質，深化金融供給側結構性改革，平衡好穩增長和防風險的關係，精準有效處置重點領域風險，深化金融改革開放，增強金融服務實體經濟能力，堅決打好防範化解包括金融風險在內的重大風險攻堅戰，推動我國金融業健康發展。



新華社報道，絲路基金有限責任公司黨委書記、董事長謝多同志就這個問題作了講解，並談了意見和建議。



習近平在主持學習時發表了講話。他指出，金融是國家重要的核心競爭力，金融安全是國家安全的重要組成部分，金融制度是經濟社會發展中重要的基礎性制度。改革開放以來，我國金融業發展取得了歷史性成就。特別是黨的十八大以來，我們有序推進金融改革發展、治理金融風險，金融業保持快速發展，金融改革開放有序推進，金融產品日益豐富，金融服務普惠性增強，金融監管得到加強和改進。同時，我國金融業的市場結構、經營理念、創新能力、服務水平還不適應經濟高質量發展的要求，諸多矛盾和問題仍然突出。我們要抓住完善金融服務、防範金融風險這個重點，推動金融業高質量發展。



習近平強調，金融要為實體經濟服務，滿足經濟社會發展和人民群眾需要。金融活，經濟活；金融穩，經濟穩。經濟興，金融興；經濟強，金融強。經濟是肌體，金融是血脈，兩者共生共榮。我們要深化對金融本質和規律的認識，立足中國實際，走出中國特色金融發展之路。



習近平指出，深化金融供給側結構性改革必須貫徹落實新發展理念，強化金融服務功能，找準金融服務重點，以服務實體經濟、服務人民生活為本。要以金融體系結構調整優化為重點，優化融資結構和金融機構體系、市場體系、產品體系，為實體經濟發展提供更高質量、更有效率的金融服務。要構建多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系，端正發展理念，堅持以市場需求為導向，積極開發個性化、差異化、定制化金融產品，增加中小金融機構數量和業務比重，改進小微企業和“三農”金融服務。要建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，完善資本市場基礎性制度，把好市場入口和市場出口兩道關，加強對交易的全程監管。要圍繞建設現代化經濟的產業體系、市場體系、區域發展體系、綠色發展體系等提供精準金融服務，構建風險投資、銀行信貸、債券市場、股票市場等全方位、多層次金融支持服務體系。要適應發展更多依靠創新、創造、創意的大趨勢，推動金融服務結構和質量來一個轉變。要更加注意尊重市場規律、堅持精準支持，選擇那些符合國家產業發展方向、主業相對集中於實體經濟、技術先進、產品有市場、暫時遇到困難的民營企業重點支持。

