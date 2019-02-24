柯文哲拼2020？紀國棟：沒有不選的理由

紀國棟是柯文哲在台中的重要政壇友人，每一次柯爸、柯媽到台中，都是紀接待。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月24日電（記者 林谷隆）無黨籍台北市長柯文哲台中重要友人、前“立委”紀國棟接受中評社訪問表示，中國國民黨高雄市長韓國瑜現在看似人氣高，其實還在蜜月期，其實柯、韓兩人支持度差不多。柯文哲是否會參選2020？紀國棟從實質面、客觀面、社會責任來分析，認為柯沒有不選的理由，除非柯沒有起心動念，否則2020比2024更適當。



紀國棟，1960年生，中興大學國際政治研究所碩士，曾連任四屆“立法委員”，歷任國民黨中常委、台中縣大肚鄉長、台中退伍軍人協會會長等職。2005年國民黨前主席連戰赴大陸“和平之旅”，紀國棟也陪同參與。2015年因為上節目對國民黨提出諍言，遭開除黨籍，目前是無黨籍。



紀國棟表示，韓國瑜剛剛當選高雄市長，還在蜜月期，民眾對他有新鮮感、好奇感，所以就反映在支持度上。最近有人說“柯文哲聲量沒有以前大”，這不表示柯支持度消退，只是外界的關注轉移到韓國瑜身上。媒體聲量是一種總量的概念，就像是前“行政院長”賴清德，現在聲量也不大，但是他的支持度也不會低。



紀國棟認為，現在評論柯文哲、韓國瑜參選誰會贏，言之過早，畢竟接下來還有很多變數，雖然目前韓國瑜的民調高，但國民黨內有一些矛盾，因其他太陽已經準備很久了，他們真願意放手？另外，韓國瑜參選正當性也是有待考驗。



至於柯文哲到底會不會選2020？紀國棟露出神秘的微笑說，他要引用“美麗島電子報”董事長吳子嘉所說“現在柯P不選是笨蛋”，他從幾點分析。首先是實質面，除非柯文哲永遠不想選“總統”，如果柯心中有念頭，2020比2024更適當，因為這次不選，等到2024柯文哲也不是台北市長，聲量會少很多。



紀國棟告訴中評社，再客觀上來說，柯文哲等到2024再投入大選，到時候民進黨、國民黨會這麼弱嗎？因為藍綠之前都歷經選舉大敗，現在藍綠兩大黨都還在恢復期，等到2024情況就會不一樣。



紀國棟接著說，再從社會責任來看，柯文哲是受民眾支持的公眾人物，2020大選將會有很多民眾不想投給藍，也不想投給綠，這群民眾至少有三成，如果這些民眾都支持柯文哲，他當選的機率就很高。所以柯不選就是不仁，辜負了民意的期待。

