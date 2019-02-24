林千畬：中華文化與台灣的“帶路”角色

林千畬 中評社高雄2月24日電（作者 林千畬）台灣有許多優勢，兩岸企業有很大的合作空間，台灣應該在大陸一帶一路戰略中，發揮積極重要的角色。



一、龍騰九霄：中華文化的精髓



中華民族歷史悠久、地大物博，文化的本質兼容並蓄，溫柔敦厚，行為上以禮義之邦自許，熱愛和平，追求和諧，講究外方內圓，天人合一。對內則力求吾日三省吾身，據德依仁游藝；仰不愧於天、俯不怍於人。對外則四海之內皆兄弟，近悅遠來，既來之則安之。



筆者認為最具中華文化精微的代表精神，屬於發自自我內心的“四維”禮義廉恥、“八德”忠孝仁愛信義和平，進而發展出《大學》格致誠正修齊治平的概念，以及實踐在《禮運大同篇》所揭櫫的理想世界。



中華文化的傳承者內在修為的進程是以自身修煉做為與他人共事相處的基礎。了解真理的路徑由剖析身外之物的本質開始，所謂格物致知；所得的知能則須經過潛心的內化，所謂誠意正心；內化昇華的認知與知覺成為智慧，用在個人修養與家族和諧，所謂修身齊家；終將所得到的智慧與經驗分享給世人，並據以實現經國濟世的宏願，所謂治國平天下。而與外界相處時的規範則是親親而仁民，仁民而愛物，也就是由近而遠，由親而疏，以同心圓的漣漪方式，漸層的向外界擴散，費孝通所談的“差序格局”，就是這種規範總結出來的理論。



兩岸學者針對這種華人社會特有的行為對現代中國人的影響，做出了大量的研究，雖然有些人認為這是造成中國社會重私德不重公德、講私人利益不講公眾利益的社會現象的淵藪，但台灣心理學學者鄭伯壎的研究則指出，差序格局在企業的領導者身上，形成了以關係、忠誠、才能三項歸類標準將員工分類，且與各類型的員工互動有異、信任有別，所持的自己人意識也有不同的行為，導致華人企業內部複雜、多樣而極具特色的組織行為。遠古的《詩經》說：“兄弟鬩於牆，外禦其侮”；民間的俗諺也強調“打虎親兄弟，上陣父子兵”，說明這種格局的存在，且已經是普遍被社會更階層所接受的。

