韓國瑜站台狂掃民進黨　沒專心打拼都要淘汰

韓國瑜手捧一大盤包子幫鄭世維站台。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北2月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天幫黨籍的新北市“立委”補選候選人鄭世維站台，現場上萬名韓粉高呼“選總統！”，韓揮手叫大家不要激動，今天大囍之日是鄭世維。韓也說，民進黨執政兩、三年下來，手上權力比玉山高，金錢比太平洋還要深，各行各業卻越過越辛苦，三百六十行只有一行政治，剩下都好辛苦，2018選舉，告訴台灣人民和全世界，沒有辦法專心打拼的政治人物和政黨都要被淘汰。



同樣到場站台的台中市長盧秀燕則說，今天新北市長侯友宜因腰傷未能來，禿子、燕子少了個漢子，但現在有土包子鄭世維，所以一樣是三子連線，她希望大家把這包子送進“立院”。



韓國瑜上台時壓軸致詞，台下支持者紛紛引頸期盼其談話，並給予他最大的歡呼聲，且紛紛高喊要他選“總統”，讓男主角鄭世維有點吃味地說，你們要先把我送進“立法院”，再來下一步慢慢達成你們期望，這才讓台下群眾說好。



由於現場下著大雨，韓國瑜笑著說，剛才世維關心他需不需要一把雨傘，他向大家報告，禿頭怕太陽不怕下雨，更引來現場一片笑聲。



韓國瑜說，他今天一定要來站台，因為鄭世維跟他一樣基層出身賣菜，2018選舉前，大家不看好台中盧秀燕、高雄韓國瑜，選票一開全台灣震驚，居然沒有資源獲得勝利，這給他上了最寶貴一課，台灣人民很清楚告訴政黨、政治人物，過去那套不行，老百姓有票投給你，你就一定要幫老百姓好好打拼。



韓國瑜強調，這個寶貴訊息太重要，看看民進黨執政兩三年下來，手上權力比玉山高，金錢比太平洋海底還要深，各行各業卻越過越辛苦，三百六十行只有一行政治，剩下都好辛苦，2018選舉，告訴台灣人民和全世界，沒有辦法專心手上打拼，這種政治人物政黨都要被淘汰！



韓國瑜也說，今天鄭世維代表三重鄉親選“立委”，他有兩個責任，第一，國家需要什麼，“立法委員”很重要，第二，要瞭解“中華民國”當前處境，在“立法院”好好發揮，三重選區需要什麼，相信鄭會準備好，有心有熱情，這更重要。而鄭世維當選不是他個人當選，是三重鄉親當選，台灣政治走向良善正派循環，大家團結起來支持，不能讓國家這樣下去，苦的是下一代孩子，所以要支持鄭世維優質代表站在“立院”為鄉親服務。