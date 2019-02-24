中評關注：柯P一句話就讓侯友宜腰疼？

柯侯會破局，柯文哲（左）只能跟新北市副市長陳純敬（右）共踩鐵道自行車。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月24日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲與中國國民黨新北市長侯友宜在2018九合一選舉後，兩人磋商了好幾個月才決定23日在新北市瑞芳區舉辦“柯侯會”，並攜手一起共騎“鐵道行車”聊天，可惜會前半小時侯臨時喊卡，不僅讓媒體們傻眼，更讓柯只能唱獨角戲，關鍵可能就在柯文哲前一天接受電台節目訪問時，脫口而出的一句話。



其實，侯友宜的臨時缺席也能解釋成是“戰略性”缺席，主因就是23日下午國民黨內三子（高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜）合體要替新北市三重區“立委”補選候選人鄭世維輔選造勢，而柯侯會卻是在上午，容易分掉民眾的注意力去討論柯、侯互動。



況且，藍營三子合體造勢，最重要的主角是韓國瑜北上帶來的韓流效應，而身為新北市長的侯除了選後人氣平平外，也隨時都能替鄭世維站台造勢，以侯友宜腰傷為由，委婉缺席柯侯會，算是穩賺不賠的主意。



即便如此，從侯友宜直率的個性，侯都能熱烈邀請民進黨桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌共赴平溪天燈節了，對柯文哲臨時放鴿子的主意恐怕侯都得躊躇再三。不過，柯文哲22日接受電台節目專訪時，脫口而出“願意替民進黨新北市三重區“立委”補選候選人余天站台。”對侯而言，在自己地盤內支持他黨候選人，情何以堪？而柯的這句話，恐怕就是壓倒駱駝的最後一根稻草。