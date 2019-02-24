兩岸少數民族可有淵源？台賽夏族青年答中評

台灣賽夏族青年根瑋晨（中評社 海涵攝） 中評社沈陽2月24日電（記者 海涵）應沈陽市台聯邀請前來遼寧參訪的台灣少數民族一行於23日上午參觀了沈陽故宮。不同於在明皇宮基礎上建成的北京故宮，沈陽故宮極富滿族特色。從“口袋房”的宮殿設計到祭祀用的“福竿”，洋溢著滿滿的少數民族的神秘氣息。



此次受邀前來的台灣朋友隸屬於排灣、阿美、賽夏等7個七個不同的台灣少數民族族群。同樣是少數族群的參訪團一行，更容易在滿族文化中尋找他們自己熟悉的東西。



游覽完沈陽故宮，台灣賽夏族青年根瑋晨向記者表示，沈陽故宮雖然小，但是卻聚集了許多的精華，把整個沈陽真正具有特色的歷史故事都包含在裡面。遼寧的滿族文化是大家耳熟能詳的，這次來到沈陽故宮參訪，可以看到許多滿族的特色，無論是在習俗還是建築風格上都很特別。正因為沈陽故宮不拘一格，因此也引發了一些思考，比如，沈陽故宮作為清王朝入關之前的皇宮，皇帝只有“逢五”上朝，這大大不同於入關之後清帝日日上朝的習慣——“我就會很想了解一下，為什麼入關前皇帝會依照這樣的時間段開朝呢？”



在沈陽故宮中，滿族文化體現得尤為明顯，這些富有特色的少數民族文化包含於一座座古老又無聲的宮殿之中。受此啟發，同樣是少數民族的根瑋晨表示，滿族文化中的一些成分同他們民族的文化還是有一定的相似度的。



“就拿祭祀而言，剛剛在參訪中我們知道，滿族祭祀需要殺豬，”根瑋晨說，在我們賽夏族中也是一樣，無論是結婚還是祭祀的時候，都要殺豬。通過殺豬和撒豬血在祭祀器皿上的方式實現與神靈的“溝通”。

