張百良：台灣少數民族是中華民族重要成員

全國台聯副會長、遼寧省台聯會長張百良（中評社 海涵攝） 中評社沈陽2月24日電（記者 海涵）23日下午，全國台聯副會長、遼寧省台聯會長張百良，全國台聯台胞部部長高偉一行會見了應沈陽市台聯邀請前來遼寧參訪的台灣少數民族參訪團。與會人員圍繞習近平總書記在一月二日《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話及台灣少數民族同胞的訴求和遠景等問題展開了討論。



會上，全國台聯副會長、遼寧省台聯會長張百良回顧了習近平總書記“1.2講話”的主要內容，並重點談到了其中深得台胞關注的一些內容，還介紹了大陸的民族政策。他指出，台灣少數民族是中華民族大家庭的重要成員。事實充分證明，台灣少數民族同胞為中華民族發展進步、兩岸關係和平發展和台灣繁榮興旺做出了傑出貢獻。兩岸關係和平發展，為台灣少數民族的發展提供了機遇與空間。



張百良說，1月2日，中央隆重紀念全國人大常委會《告台灣同胞書》發表40周年，習總書記發表了題為《為實現民族偉大復興推進祖國和平統一而共同奮鬥》的重要講話。習總書記在新中國即將迎來成立70周年的重要時間節點，在中國強起來的新時代，在世界面臨百年未有之大變局的大背景下發表重要講話，全面闡述我們立足新時代、在民族復興偉大征程中推進祖國和平統一的重大政策主張，具有劃時代意義，是指引新時代對台工作的綱領性文件。



重溫“1.2講話” 四大內容



談及習總書記一月二號講話所涵蓋的主要內容，張百良指出，一是全面回顧了兩岸關係的發展歷程和取得的重大成就。習總書記從推動兩岸同胞交流合作、推動兩岸協商談判和政治交往、豐富發展對台大政方針、鞏固國際社會一中格局、維護國家主權和領土完整等5個主要方面，全面總結了新中國成立70年來，特別是全國人大常委會發表《告台灣同胞書》40年來，祖國大陸實現祖國完全統一進行的探索和實踐。全面總結了兩岸關係發展的歷史性變化，取得的突破性進展。

