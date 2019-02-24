中評關注：拱韓國瑜聲量爆棚　國民黨怎處理

韓國瑜的高人氣讓支持者對他寄予很深期望。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北2月24日電（記者 張嘉文）人氣火紅的中國國民黨高雄市長韓國瑜23日北上替黨籍新北“立委”補選候選人鄭世維站台，據主辦單位宣布，現場湧進超過3萬人，而這些人當初，大概十之八九都是來看韓國瑜的，且多是來表達一個心聲“韓國瑜選“總統”！”這樣聲浪在韓國瑜登場後可說是爆棚，不僅反映出藍軍支持者的期待，也顯現了對國民黨目前所謂天王的失望，國民黨如不正視，恐成一股反作用力。



國民黨目前檯面上的2020大位人選，包括主席吳敦義、前主席朱立倫和前“立法院長”王金平，但從年初開始，黨內就因為初選制度以及時程問題喧擾不斷，面對民進黨在2018大敗後快速重新整軍，且目前已定為一尊，就是蔡英文競選連任的狀況，國民黨內的紛擾讓支持者開始顯現焦慮。



加上吳敦義、朱立倫和王金平等人的人氣、網路聲量以及各項作為方面，都沒有令外界眼睛一亮之處，都讓藍軍支持者開始轉而對人氣都處於高檔的韓國瑜投以寄望，即使韓已多次表達不談論此問題，但韓所到之處都有“選‘總統’！”的聲音在。



23日這場三重鄭世維的造勢場合更是如此，韓國瑜傍晚五點才要到場，但韓粉們早早在中午就到場卡位，韓國瑜的商品、旗幟、圍巾等都是他們的標準配備。不仔細看會真的誤認為這是韓國瑜的造勢場，且韓粉們在韓國瑜到場時那個熱情，以及韓國瑜上台時，在台下嘶吼要韓選“總統”的聲音，真的讓人印象深刻。



現在看來，這樣的聲音只會愈來大且愈來愈強，國民黨所謂的太陽們該如何自處？如何讓自己能得到支持者的信心？如何讓藍軍相信他們才是最能代表國民黨贏得2020大選之人？是現在最要處理的功課。



且改變的時間要快，已無法再拖，愈拖下去，支持者只會愈焦慮且愈反彈，這樣的反作用力，最終將成為影響國民黨2020大選的重要因素。