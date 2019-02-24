中評關注：韓國瑜深綠區掀旋風　大選是難題

韓國(左二)重返新北市，在深綠選區站台輔選受到熱烈支持，外界好奇2020是否真會時勢造英雄。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月24日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨高雄市長韓國瑜23日下午應邀北上，為黨提名新北市三重區“立委”補選候選人鄭世維站台，三重向來是深綠票倉，但全場高喊“總統”好”聲音不斷，對韓而言可能心情複雜。因為他曾在台北縣時期新北市當選過3屆“立委”，後因落敗淡出政壇，如今以高雄市長身份重返新北，既幫人站台，也幫自己掙回支持，各界好奇2020究竟是否“時勢造英雄”。



韓國瑜在新北市的前身台北縣時期，從1993年開始連任三屆“立委”，當年“立委”選舉屬於複數選區，韓國瑜的票倉主要分布在眷村、榮民較多的中和及板橋，當年的三重並不挺他，得票數不多。



2001年韓國瑜轉戰不分區“立委”失利後淡出政壇，2005年短暫出任台北縣中和市副市長1年8個月，2007年想重出江湖卻因指控同黨對手張慶忠而被取消黨內初選資格，直到2012年才擔任北農總經理，離開傷心地的新北市。



三重長期屬於綠營票倉，曾連任三重市長的前新北市副市長李乾龍在此角逐“立委”不曾勝選過，藍軍只在2004年“立委”選舉時，由建商背景的朱俊曉在地方派系協調取得跨藍綠支持而當選，但2008年隨即敗給代表民進黨的余天。此後藍軍未曾在三重區贏過。不過，2018新北市長選舉，民進黨蘇貞昌、國民黨侯友宜卻在三重打到幾乎五五波。



2018年韓國瑜拜民進黨執政中央太爛，加上他跳脫藍營傳統選戰打法的策略創造“韓流”進而影響全台，也讓他大勝對手當選高雄市長，人氣紅到現在甚至要他競選2020大位。就連他23日重返新北市三重站台輔選，挺韓聲量遠超過候選人鄭世維及另一位站台的台中市長盧秀燕，證明他確時重獲新北市民的支持，相信韓心裡必百感交集，至於2020會不會真的“時勢造英雄”，得看韓國瑜是否會再進行一場人生豪賭。

